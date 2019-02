La Policía, alerta con los movimientos ultras para el Lazio-Sevilla

La dolorosa eliminación del Sevilla de la Copa del Rey, aunque haya sido ante el Barcelona, obligará al equipo de Pablo Machín a redoblar sus esfuerzos por llegar lo más lejos posible en su competición fetiche, la Liga Europa. Tras la visita del Eibar a Nervión este domingo (18:30), los pentacampeones rendirán visita a la Lazio en el Olímpico de Roma.

Precisamente esta noche disputaba el equipo lacial su partido correspondiente a la jornada 22ª de la Serie A, que lo enfrentó al modesto Frosinone. La Lazio no ha desaprovechado la visita a uno de los equipos de la cola de la tabla y venció 0-1 con gol de un delantero muy conocido en el fútbol español, el ecuatoriano Caicedo, ex de Málaga, Espanyol y Levante. No obstante, Luis Alberto se ha retirado con molestias y es duda para esa ida ante los sevillistas.

Esa importante victoria sitúa al equipo celeste sexto, empatado a 35 puntos con su eterno rival, la Roma, que es quinta, y a sólo un punto del cuarto, el Milan, que ocupa la última plaza que da derecho a jugar la Champions.

Se da la circunstancia de que el equipo que dirige Simone Inzaghi juega su siguiente partido de la Serie A este jueves, en casa ante el Émpoli, y que desde el viernes comenzará a preparar la visita del Sevilla al Olímpico de Roma. Una semana entera tendrán los laciales para acometer la ida de una eliminatoria que la apasionada afición lacial aguardan con sumo interés.

La eliminatoria, cargada de alicientes por el nivel de los contendientes, no necesita de factores extradeportivos que eleven su temperatura, pero fuentes policiales consultadas por este periódico informan de la intención de un grupo de ultras sevillistas de desplazarse hasta Roma para un encuentro nada amistoso con los radicales de la Lazio, con filiaciones políticas radicalmente opuestas.

La afición sevillista no le va a la zaga: ayer se formaron largas colas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para retirar las entradas para esa ida en Roma.