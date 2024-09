El posible once del Sevilla ante el Deportivo Alavés: continuidad a la apuesta por Nianzou

El Sevilla viaja a Vitoria-Gasteiz en la tercera salida de la temporada en busca de conseguir, tanto el primer triunfo fuera de casa como la segunda victoria consecutiva. Para ello, el equipo de García Pimienta se mide a un equipo más que consolidado y hecho, pese a haber tenido varias bajas este verano, como es el Deportivo Alavés de Luis García Plaza. Un equipo y un entrenador que alabó el mismo Pimienta en la rueda de prensa previa: “Es un gran equipo, que hace las cosas muy bien. Es un partido para estar muy atentos. Ellos ejecutan un Juego directo, con centros laterales y si te equivocas no te perdonan”, aseguró en la previa el catalán.

Las bajas del Sevilla ante el Deportivo Alavés

En su expedición a tierras vitorianas el conjunto hispalense recupera a dos de sus capitanes de esta temporada. El Sevilla podrá contar contra el Deportivo Alavés tanto con Saúl Ñíguez, quien se ha perdido dos partidos por sanción, como con Suso Fernández, después de un mes de baja por un esguince en el ligamento de su rodilla derecha. Ambos han entrado en la convocatoria, aunque no se espera que el ex del Milan tenga muchos minutos en el encuentro al salir un largo tiempo de baja. Por otra parte, Gracía Pimienta pierde a varios jugadores para su visita a Mendizorroza respecto a la victoria ante el Getafe. Por sanción no estará disponible Juanlu Sánchez, quien acabó expulsado en el Sánchez-Pizjuán por una doble cartulina amarilla al simular un penalti. Tampoco lo estarán Sambi Lokonga y Marcao por lesión, este último al tener que operarse de una fractura nasal. Y, por último, Montiel, quien se encuentra en Buenos Aires con permiso del club pasando una pericia psicológica de forma voluntaria para esclarecer los hechos de los que se le imputan en Argentina por una presunta agresión sexual.

El posible once de García Pimienta

En portería no se esperan cambios. Tras lograr en el encuentro entre el Sevilla y Getafe la segunda portería a cero de la temporada, se espera que Orjan Nyland se mantenga bajo palo frente al Deportivo Alavés. Por lo que Álvaro Fernández, que todavía no se ha enfundado sus guantes, deberá esperar aún su momento.

En la línea defensiva la principal ausencia es la de Marcao, que se pierde el encuentro por su fractura nasal. En su lugar, se espera que regrese a la titularidad Loïc Badé, después de superar una leve lesión en los isquios. Junto a él, en principio, debería repetir Tanguy Nianzou, en el que tiene depositadas grandes esperanzas, tal y cómo aseguró en rueda de prensa, García Pimienta: “Nianzou hizo un partido muy completo ante el Getafe. Tiene un potencial enorme. Otros entrenadores han creído que lo mejor era que jugara otro compañero, pero está preparado”, aseguró el técnico catalán. Completando la línea de cuatro defensiva se espera que repitan José Ángel Carmona por el flanco derecho y Adrià Pedrosa por el izquierdo, al salir Barco de una sobrecarga muscular.

En el centro del campo el Sevilla recupera a Saúl Ñíguez, quien apunta directamente al once inicial después de perderse dos partidos de sanción. Junto al ilicitano, Gudelj y Sow son las opciones más sólidas para repetir en la medular. Ante el Getafe ambos estuvieron solventes en el centro del campo. La entrada del jugador cedido por el Atlético de Madrid podría sacar a Peque del once para convertirlo en un revulsivo. También esperaría desde el banquillo Lucién Agoumé, una posible variante por el serbio en el pivote.

Arriba hay menos dudas por despejar que en el centro del campo. Salvo sorpresa mayúscula, Isaac Romero repetirá en el centro de la delantera en busca de su primer gol de la temporada. El lebrijano todavía no ha tenido su oportunidad, aunque su trabajo sin balón convence de sobra, por el momento, al entrenador del Sevilla. Jesús Navas, muy tocado físicamente y con molestias tras la última sesión de entrenamientos, podría caerse del once inicial. Por el palaciego, la opción más sólida para la titularidad sería Dodi Lukebakio por la banda derecha. Por la izquierda, en principio, apunta a que volverá a salir de inicio Chidera Ejuke.