Al fin luz sobre el proyecto del Sánchez-Pizjuán: derribarlo y levantar uno nuevo

Después de muchas palabras huecas y, la verdad, no pocos remiendos en el estadio, alguien en el Sevilla ha dado un paso adelante para hablar en serio de un proyecto para el futuro de Ramón Sánchez-Pizjuán. Ha sido el vicepresidente José María del Nido Carrasco quien por primera vez ha hablado claro, detallando un proyecto que consiste en levantar un nuevo estadio en el mismo lugar donde se sitúa el actual estadio y rebajar el terreno de juego y el primer anillo de gradas.

“Opciones serían, una: irte a otro estadio, como La Cartuja, que no lo valoramos. Construir un nuevo estadio en otro lugar, que no lo valoramos. O la ampliación con un tercer anillo el Sánchez Pizjuán, que tendríamos problemas con la estructura y otros aspectos. Por ello, nuestra idea es derruir el estadio actual y, durante el tiempo de obras, que sería de entre dos y tres años, irnos a otro lugar. Lo coherente sería irnos a La Cartuja, pero no hemos hecho ninguna gestión”, ha dicho el vicepresidente en una entrevista en 2Playbook.

“Sería en la misma zona que el actual, pero con el primer anillo hundido. Las plazas que tendríamos de más serían por hundir el terreno de juego, no por crear un tercer anillo adicional que implicara ganar altura. De momento estamos en la fase 1, diseñando cómo debería ser nuestro estadio del futuro”, comentaba.

La ciudad deportiva. “Antes de la pandemia ya comenzamos a ejecutar el proyecto con la realización del estadio Jesús Navas. Y actualmente, estamos construyendo el edificio del primer equipo. Vamos a bunkerizarlo, con tres campos de fútbol, edificio exclusivo con servicios médicos y 40 habitaciones para descansar y hacer allí las concentraciones…”.

El estadio como parte del tirón turístico. “Si construimos el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán, queremos que la gente que vaya al fútbol viva una experiencia única. Esto podríamos enlazarlo con el turismo deportivo o de negocios. Que cuando vengan a nuestra ciudad, una de las experiencias más bonitas que puedan tener en Sevilla sea acudir al estadio, comer en nuestro restaurante y ver, por ejemplo, un Sevilla-Villarreal. Esta es una de las ramas en las que estamos trabajando ahora que se está recuperando poco a poco el turismo”.

El socio local. “Desde el área social trabajamos con los aficionados que vienen al estadio, que viajan con el equipo. Pero también tenemos que seguir trabajando con el sevillista que no interactúa con el club, y trabajar la internacionalización para captar seguidores en el resto del mundo. Fans que sean abonados sin asiento. Las marcas es lo que te piden: no es lo mismo tener 50.000 que 200 millones de personas que siguen al club. Hay que cuidar al sevillista, siempre, e internacionalizarnos porque no podemos quedarnos en la ciudad de Sevilla para crecer”.

El derbi sevillano. “Tenemos muy buena relación con el Betis y, a través de LaLiga, hemos trabajado en la creación de este producto. Por la idiosincrasia de Sevilla, que es dual en muchos aspectos, creo que se ha desarrollado bien y hemos sabido venderlo a nivel internacional como un buen partido. Es un partido especial y hay buena sintonía entre los clubes”.