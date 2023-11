El PSV prueba el Ramón Sánchez-Pizjuán: Luuk de Jong regresa a Nervión y Lozano recuerda el interés sevillista

El Sevilla realizó la última sesión de entrenamiento antes del trascendental partido de Champions durante la mañana del martes, mientras que su rival, el PSV, ha hecho lo propio en la tarde. El conjunto neerlandés, con Luuk de Jong en su vuelta a Nervión como principal atractivo, pisó el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en la antesala del encuentro.

Lozano y de Jong, relacionados con el Sevilla

Peter Bosz, acompañado de Hirving Lozano, atendió a los medios de comunicación en la previa del trascendental partido ante el Sevilla. El técnico neerlandés analizó el choque de Champions frente al conjunto nervionense, del cual tiene recuerdos con otro rival en el banquillo: "Aquí antes había otro entrenador. Han cambiado algo en la forma de jugar y eso es lo más importante, pero siempre nos adaptamos a las circunstancias. Hemos analizado los cambios, sabemos su situación y vamos a aprovecharla. No sé cómo reaccionarán, pero la presión se nota en momentos así".

Por su parte, el jugador mexicano reconoció los intereses del Sevilla en tiempos pasados y aseguró conocer el ambiente que se vivirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Hubo un poco de acercamiento, pero muy ligero, en varias ocasiones. Nunca pasó de ahí. Es un partido muy bonito. En este estadio hay un ambiente muy positivo y es una plaza complicada, pero estos son los partidos que a los futbolistas nos gusta jugar. Mis compañeros se sienten motivados".

Más allá de Peter Bosz e Hirving Lozano, el protagonista más destacado de la tarde de Champions, en clave PSV, será Luuk de Jong. El ariete neerlandés, héroe de la Europa League lograda por el Sevilla en Colonia, saltó al Ramón Sánchez-Pizjuán durante la tarde del martes junto a sus compañeros. La afición nervionense se reencontrará, así, con un delantero que defendió la camiseta hispalense en 94 ocasiones y anotó 19 goles.

Una baja importante

En un partido tan trascendental, los detalles son definitivos. Se espera un duelo igualado entre dos clubes que empataron en el Philips Stadion, en la segunda jornada de la Champions, y que tendrán varias bajas en su equipo. Por parte sevillista, Nyland, Loïc Badé, Soumaré, Suso y Lamela -además de Marcao y Januzaj, no inscritos- no estarán en el duelo, mientras que Peter Bosz no podrá contar con su extremo titular.

Noa Lang, uno de los jugadores más destacados del PSV - Sevilla de la segunda jornada, será baja. Así lo ha confirmado el técnico neerlandés en la rueda de prensa previa, por lo que el mayor peligro del conjunto neerlandés llegará por el otro costado. Bakayoko, zurdo muy técnico y rápido, estará vigilado de cerca por Marcos Acuña -o Pedrosa-.