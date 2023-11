Diego Alonso: "Soy parte del Sevilla y el partido es una final para todos"

Diego Alonso, tras recibir públicamente el apoyo de Sergio Ramos, reconoció que el Sevilla-PSV es una final para seguir en la Champions. Y dejó a un lado las críticas y el rumor de que puede estar jugándose incluso su futuro como técnico sevillista. También eludió evitar, en una tónica ciertamente a la defensiva, la respuesta sobre si ha sentido el apoyo de la cúpula del club. "Soy parte del Sevilla y el partido es una final para todos, para los jugadores, para el entrenador, para el staff, para la afición... Y así lo tomamos, como una final".

"Más que partido importante es una final", comenzó el uruguayo. "La competición nos demanda ganar para mantenernos con vida en la última fecha para pelear por entrar en octavos. El club sólo ha podido entrar en tres ocasiones y debemos pelear para que sea la cuarta y por eso vamos a luchar mañana", dijo Diego Alonso, que no hizo bien las cuentas, pues el Sevilla ha jugado los octavos de final de la máxima categoría continental en cinco ocasiones ya: en 1958 con el Real Madrid, en 2007 con el Fenerbahçe, en 2010 con el CSKA, en 2017 con el Leicester, en 2018 con el Manchester United -la única en que pasó a cuartos- y en 2021 con el Borussia Dortmund.

"Las críticas las observo con naturalidad porque es parte de la profesión, es el pan de cada día para nosotros cuando los resultados no van bien", reconoció Diego Alonso. Y tenemos que aguantar, ajo y agua. Siento la confianza en primer lugar de los futbolistas, implicados al cien por cien, queriendo revertir la situación, sabiendo que la recompensa al trabajo está más adelante y que en definitiva lo que pueda pasar va a depender más de nosotros que del resto, si queremos seguir empujando o no. Si seguimos empujando no sabemos si la recompensa está a 100 metros o a un metro, pero si dejamos de pelear y de estar implicados no lo sabremos. La tormenta y los golpes que estamos recibiendo cederán si seguimos empujando y logramos lo que queremos, que es empezar a conseguir resultados".

Salió a colación el titular llamativo de que el partido de San Sebastián "fue el mejor". "Yo no recuerdo decir que fue el mejor, sino uno de los mejores. Cuando declaro y me siento acá, pero el mensaje no es para ustedes solamente, sino para mis jugadores. Estuvimos trabajando con determinadas situaciones que tenían que ver con volver a ser más sólido y creo que el equipo lo hizo mucho mejor. En la primera parte hubo tres remates y dos fueron a puerta, dos golazos. Nos faltó en lo ofensivo en la primera parte, sí. Pero habíamos perdido solidez y la volvimos a recuperar. Y en la segunda parte fuimos más lanzados, el equipo se suelta y empieza a jugar mejor".

Un buen ambiente en el vestuario

Fue preguntado el charrúa por cómo nota los ánimos de puertas adentro. Ahí terció el charrúa hacia su dominio más cercano, los jugadores. "Entre nosotros el ambiente es muy bueno. Estamos dolidos y golpeados por los resultados, no son los que queremos y nos duele, mucho, mucho. Pero sabemos que para salir de esta situación hay que trabajar y tener las ganas de salir y esa ambición de estar en octavos de la Champions League la tenemos, que no estuvo muchas veces el Sevilla. Se trata de no rendirse y no nos rendimos. Hay que seguir nadando y peleando, porque va a aparecer".

"Sin duda que es el partido más importante de mi carrera, pero el del domingo, también lo será Y después en la Copa, también será el más importante de mi carrera. Porque los preparo todos igual, sea de Champions, de Copa o amistoso, para mí todos son igual", explicó.

La presión personal, más fuerte que la externa

En ese sentido, habló de la presión interna como algo superior a la externa. "La presión se la pone uno mismo, en cualquier trabajo, en cualquier profesión, en el estudio, en la vida. Para mí la presión es máxima. Pero va a ser mañana, y el domingo, y en la Copa... Cuando uno parte de esa presión, los resultados son decisivos, porque los buenos te catapultan a mejores sitios, como me pasó ahora que estoy aquí. Y cuando las cosas no salen bien, sales. Pero la presión es más personal que la que existe fuera".

Un partido perfecto ante el PSV

Y algo del rival y del partido también hubo, pese a las constantes preguntas de la prensa por la situación del equipo y del propio entrenador. "Va a ser un partido parejo. El PSV es muy buen equipo. Ha tenido muy buenos resultados y eso les da confianza. Y nosotros para poder ganar tenemos que estar en los detalles, a alto nivel, prácticamente perfectos, como dijo Sergio Ramos. Si queremos ganar debemos estar al cien por cien".

Para ello cuenta con el aliento del Ramón Sánchez-Pizjuán, pese al horario intempestivo (18:45) y el riesgo de lluvia. "Nuestra afición es sumamente importante y siempre nos ha arropado. Y mañana no va a ser una excepción. Y nosotros lo que queremos es, todo lo que han hecho por nosotros, devolvérselo con un triunfo".

Badé está descartado, Soumaré es duda

Preguntado por dos de los ausentes en el entrenamiento, Diego Alonso desveló que Badé se ha lesionado, con un periodo por determinar: "Badé sufrió una lesión en los gemelos, es baja para mañana. Y Soumaré es duda, tiene unas molestias en el tobillo desde Londres. Pudo jugar el derbi y en la semana ha tenido alguna complicación. Contra la Real no estaba en sus mejores condiciones y es duda".

La excesiva expulsión de Jesús Navas

"Jesús Navas es un jugador impecable, 38 años, 20 años de carrera... e hizo un gesto que no era acorde a la sanción que recibió. Creo que la situación de Jesús es de gestión por la terna arbitral. No me gusta hablar de los árbitros, pero ante tu pregunta creo que fue un problema de gestión arbitral".