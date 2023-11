Cinco ausencias en el Sevilla antes de recibir al PSV

El Sevilla se ha ejercitado por segunda vez en la semana, tras una sesión de descarga el pasado lunes. Con Diego Alonso a los mandos, los nervionenses han ultimado la preparación del trascendental partido ante el PSV durante la mañana del martes. El técnico charrúa ha dirigido un entrenamiento con hasta cuatro ausencias.

Protagonismo de Sergio Ramos

La mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios ha transcurrido con normalidad. En medio de la tormenta que vive la entidad hispalense, Diego Alonso ha dirigido la última sesión antes de recibir al PSV, en la que se han ausentado hasta cinco jugadores.

Loïc Badé, que se marchó del Reale Arena con molestias y no pudo finalizar el encuentro, no ha saltado al césped con el resto de sus compañeros. El central francés, por tanto, no estará en el choque de Champions, aunque ante la sanción de Sergio Ramos para el próximo encuentro ante el Villarreal, se podía intuir su baja el miércoles. Además del francés, Suso, Lamela, Marcao y Nyland han sido el resto de ausencias.

Un entrenamiento en el que los focos se los han llevado dos protagonistas: Marko Dmitrovic y Sergio Ramos. El guardameta serbio, discutido por sus últimas actuaciones, será el elegido por Diego Alonso -por la baja de Nyland- para el trascendental partido de Champions. En la portería lo acompañará Alberto Flores. Por su parte, el defensa camero ha sido el elegido para hablar en rueda de prensa junto al técnico charrúa, una declaración de intenciones del club respecto a su cuarto capitán. En las horas bajas, Ramos saldrá a la palestra.

Opciones en Champions

El partido entre el Sevilla y el PSV significará mucho más que tres puntos. Diego Alonso es consciente de la importancia de un duelo que podría sentenciarle, al menos, en Champions. El grupo B sigue siendo una incógnita de cara a los octavos de final, pero una derrota -o un empate- dejaría a los nervionenses sin opción alguna de continuar en la máxima categoría europea a nivel de clubes, pues las posibilidades pasan por ganar los dos encuentros que restan de fase de grupos.

Los de Peter Bosz -quienes llegarán al mediodía del martes a la capital andaluza- marchan con cinco puntos, tres más que el Sevilla, y empatados con el Lens. A los neerlandeses les podría valer un empate en el Ramón Sánchez-Pizjuán para pasar a la siguiente ronda, lo que añade un ingrediente extra a una tarde europea en Nervión que no dejará indiferente a nadie.

Todo ello, con una afición de testigo que empujará a su equipo, pero que no dudará en mostrarles públicamente su disconformidad. Algo que ya ha ocurrido, por ejemplo, en el recibimiento al Sevilla en el aeropuerto el pasado domingo, tras la derrota ante la Real Sociedad en San Sebastián, cuando un grupo reducido de aficionados insultaron a directiva, cuerpo técnico y jugadores a su llegada a la capital andaluza.