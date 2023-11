Sergio Ramos: "Estamos a muerte con Diego Alonso"

Sergio Ramos espera un Sevilla distinto en la final ante el PSV Eindhoven de este miércoles. "Es una oportunidad única, es vital conseguir la victoria y no es momento de mirar para atrás", comenzó el camero en la rueda, en la que realizó una queja sobre el comportamiento de Ortiz Arias en San Sebastián: "El domingo tuvo palabras fuera de lugar, debemos respetar a los árbitros, y los árbitro también".

"A pesar de querer aprender de los malos resultados que estamos obteniendo, el equipo viene trabajando en una dinámica muy buena", argumentó Sergio Ramos. Y no hay nada que nos pueda descentrar de eso y debemos seguir creciendo, seguir mejorando, seguir perfeccionando en lo que podamos. Y en ese aspecto tenemos una oportunidad maravillosa, en la Champions, ante un rival que conocemos bien, sus virtudes y sus debilidades. Debe salir un partido perfecto para devolverle a la afición ese cariño que nos da siempre y le demos esa alegría que hace tiempo que no le podemos dar".

Un entrenador que transmite "cosas positivas"

Según dijo, el vestuario está "a muerte" con Diego Alonso. "El entrenador debe sentir que el equipo está a muerte con él. Y en eso no tiene ni un uno por ciento de dudas. Las decisiones que se toman desde arriba no pasan por el míster ni por los jugadores. Mientras esté con nosotros iremos a muerte y si me preguntas a nivel personal, ojalá esté mucho tiempo. Confiamos en él, nos transmite cosas muy positivas y tiene un criterio de fútbol que nos puede beneficiar. Desde fuera se perciben sólo los resultados".

"Desde la llegada del míster estamos todos entrenando bien y todo lo que aprendemos entrenando intentamos plasmarlo luego en el campo", siguió argumentando. Cuando empiezas a construir requieres una base, un proceso y no se hace de prisa. Poco a poco el equipo va a haciendo bastantes cosas bien,. A lo mejor nos fallan detalles de concentración puntuales y eso se ve reflejado en el resultado. Pero no estamos para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia delante. La opinión de la gente no debe hacernos cambiar lo que hacemos".

Una final para seguir en la Champions

Sergio Ramos pidió el "calor de la afición" ante una final. "No hay margen de error, debe salir todo perfecto, debemos mantener el nivel de concentración desde el primer minuto hasta el último, que esos pequeños detalles marcan la diferencia en la Champions. He tenido la gran suerte de vivir noches mágicas y siendo sevillista mi familia las ha vivido, noches mágicas como las de la Juve o el Manchester. Ojalá vivamos ese calor que sólo se siente aquí, porque nos da mucha más confianza. Ojalá el estadio sea un infierno, es una final, deben saber que aquí no gana cualquiera".

Cómo atacar las debilidades del PSV

El camero sabe que no será fácil superar a un PSV que sólo ha perdido esta temporada en su visita al Arsenal. "Pensamos que es un grandísimo rival, no es casualidad que haya ganado todo en su liga y sabemos la dificultad que tiene. No sólo es una final para nosotros, sino que es ante un grandísimo equipo que nos lo va a poner muy difícil, tiene muchas virtudes, pero lo conocemos y sabemos dónde podemos hacerle daño. Esperemos que podamos romperle esa racha positiva".

Y también habló de que hay que vigilar a Luuk de Jong, con 17 goles entre todas las competiciones, pero no sólo a él. "Más que jugar contra De Jong debemos jugar contra el equipo en general. Sabemos que tiene gol, que va muy bien por arriba, que el PSV basa mucho su juego en él y las caídas a las bandas, donde tienen extremos muy rápidos. Debemos pensar en el equipo, sabemos cómo contrarrestarlo pero no será el día en que diga cómo".

Exigencia desde su propia familia

Sergio Ramos fue preguntado por el recibimiento bronco de cinco o seis aficionados en el aeropuerto el domingo por la noche. "Mi padre es el primero como sevillista que me reclama que el equipo debe ganar, amigos, familiares... Cuando el equipo está peor es cuando más unidos debemos estar. Cuando el equipo pierde también necesitamos el cariño de todos ellos. En momentos delicados necesitamos el calor de la gente".