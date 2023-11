Sergio Ramos y Diego Alonso cuestionan la "prepotencia" y la "gestión" del árbitro Ortiz Arias

Tanto Sergio Ramos como Diego Alonso han cuestionado públicamente la forma de gestionar y comunicarse con los jugadores del madrileño Ortiz Arias, que expulsó al camero con roja directa y posteriormente a Jesús Navas con roja por protestar esa decisión.

Incluso José Castro no pudo reprimir su indignación cuando se dirigió a los árbitros en el túnel de vestuarios recriminándoles ciertas decisiones, sin insultar, pero "a voz en grito", según redactó en el acta Ortiz Arias. Todo esto puede traer cola en forma de sanciones, aseguradas para los dos jugadores expulsados.

Sergio Ramos, que vio excesiva la roja, aunque la segunda amarilla también le habría acarreado sanción ante el Villarreal, no se contuvo ante la "prepotencia" de Ortiz Arias. "Los árbitros también se pueden equivocar. A nosotros nos cae una roja o una sanción cuando nos equivocamos. Y a los árbitros también se les debería meter en la nevera cuando se equivocan. El otro día el árbitro fue distante. Si le preguntaban jugadores hablaba con prepotencia. Y eso no nos gusta. Nosotros les tenemos el máximo respeto a los árbitros, que deben dar ejemplo. El otro día lo comentábamos más de un jugador, no sólo con jugadores de nuestro equipo, nos encontrábamos palabras fuera de lugar que porque tengas una posición de poder hacer lo que quieras... Debemos tener respeto nosotros y los árbitros también. Por encima de todo que haya respeto, es lo que pedimos a la hora de que se dirijan a cualquier jugador".

Asimismo, Diego Alonso cuestionó la expulsión de Jesús Navas, que se tocó la mano como diciéndole qué cara tienes... "Jesús Navas es un jugador impecable, 38 años, 20 años de carrera... e hizo un gesto que no era acorde a la sanción que recibió. Creo que la situación de Jesús es de gestión por la terna arbitral. No me gusta hablar de los árbitros, pero ante tu pregunta creo que fue un problema de gestión arbitral", dijo claramente el uruguayo.

En-Nesyri también se quejó públicamente de que sufrió un penalti que no quiso ver ni fue advertido por el VAR, en el que estaba Del Cerro Grande, quien sugirió a Ortiz Arias cambiar la amarilla a Sergio Ramos por roja, como terminó haciendo tras su entrada a Brais Méndez. Y Mikel Merino realizó sendas entradas a Rakitic por las que podría haber visto la segunda amarilla. El rasero pareció algo distinto ante el ímpetu de los realistas y el de los sevillistas...

Sergio Ramos explicó así su jugada con Brais Méndez. Somos nosotros los que estamos en esa posición, y te la tienes que jugar. Yo me tiro a cortar el balón, en ningún momento veo a Brais, de hecho corto el balón y después lo toco. Para mí es excesiva la roja directa. Si fuera amarilla sería segunda amarilla. Que el club recurra es importante para nosotros, porque aunque haya contacto no te puedes quedar a valorar por una fotografía: hay un timing que debe entender el árbitro. Debemos asumirlo. No sé si me la quitarán, pero que sea un partido para estar con el equipo cuanto antes"

