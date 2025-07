Rakitic se despide del fútbol: "En el Sevilla viví algo diferente"

Ivan Rakitic ha anunciado que cuelga las botas a sus 37 años de edad. El centrocampista croata, que dejó una huella imborrable en el Sevilla, pone fin a su carrera profesional tras su última etapa en casa, en el HNK Hajduk Split. Ahora, comenzará una nueva etapa como directivo, dejando su pusto en el terreno de juego para empezar a trabajar en los despachos.

A través de sus redes sociales, Rakitic compartió un emotivo vídeo repasando su trayectoria futbolística, donde dedicó palabras muy especiales a su paso por el club hispalense: Llegué al Sevilla FC. Y allí, viví algo diferente. Me diste mucho más, me diste un hogar. Tuve el honor de ser capitán, de levantar mi primer trofeo europeo… y, lo más importante, fue donde conocí al amor de mi vida. Gracias a ti encontré a mi pareja, la madre de mis hijas. Formé mi familia. En un momento en el que pensaba que ya lo había vivido todo, volviste a sorprenderme."

Durante su paso por el Sevilla, Rakitic vivió dos etapas muy significativas. Llegó en el verano de 2010 con apenas 22 años debutó en Primera División y poco a poco, se fue consolidando como una pieza clave del equipo. Antes de cerrar su primer ciclo en Nervión, conquistó la Europa League, su primer trofeo europeo, el 14 de mayo de 2014. Aquella noche que siempre quedará en su memoria, el croata levantó al cielo de Turín la tercera UEFA del club tras vencer al Benfica en la tanda de penaltis.

Posteriormente fichó por el FC Barcelona, pero el destino quiso que volviera. Sobre su regreso a Nervión, declaró en el mismo vídeo "Me dejaste volver a Sevilla, cerrar el círculo, darte las gracias, volver a sentirme en casa… y volver a ganar." Y así fue porque en la temporada de su regreso volvió a conquistar otra Europa League. Sin embargo, en enero de 2024, con Quique Sánchez Flores al mando del equipo decidió dar por cerrada su etapa en lo más alto nivel y se marchó a la liga saudí, antes de volver a su casa para su last dance.

El paso de Ivan Rakitic por el Sevilla será recordado para siempre por la afición y por las grandes noches en el Ramón Sánchez Pizjuán. Disputó 323 partidos oficiales, marcó 51 goles y repartió 52 asistencias con la camiseta rojiblanca con la que fue capitán en sus dos etapas. Su último tanto en el feudo hispalense fue en el derbi sevillano que sirvió para que su equipo sumará un punto en casa frente al eterno rival. Como homenaje, el club también le dedicó un vídeo repasando su trayectoria y el legado que ha dejado.

Carta completa de Ivan Rakitic

QUERIDO FÚTBOL

Has formado parte de mi vida desde el primer día. Desde los campos de Möhlin, mi ciudad natal en Suiza, hasta los estadios más grandes del mundo, siempre estuviste ahí. Me diste mi primera oportunidad en el FC Basilea. Solo era un niño, pero me hiciste creer que todo era posible. Y eso fue solo el comienzo. En el Schalke 04, crecí contigo. Fue mi primera vez lejos de casa y aprendí a enfrentar nuevos desafíos, nuevas culturas y nuevas lecciones. Me hiciste más fuerte, y ese crecimiento me abrió nuevas puertas.

Así fue como llegué al Sevilla FC. Y allí, viví algo diferente. Me diste mucho más —me diste un hogar. Tuve el honor de ser capitán, de levantar mi primer trofeo europeo… y, lo más importante, fue donde conocí al amor de mi vida. Gracias a ti encontré a mi pareja, la madre de mis hijas. Formé mi familia. En un momento en el que pensaba que ya lo había vivido todo, volviste a sorprenderme.

Después llegó el Barça. Me hiciste vivir un sueño que ni siquiera me habría atrevido a imaginar. Jugué junto a los mejores, levanté trofeos y viví noches mágicas en el Camp Nou. Me diste el privilegio de formar parte de tu historia. Pero no te detuviste ahí. Me dejaste volver a Sevilla, cerrar el círculo, darte las gracias, volver a sentirme en casa… y volver a ganar.

Y aun así, seguías teniendo más guardado para mí. Cuando menos lo esperaba, me llevaste a un lugar diferente, con un nuevo ritmo y una nueva forma de vivirte: Al Shabab. Fue una aventura preciosa que me regaló amigos para toda la vida. Y como si supieras lo mucho que significaría para mí… Volver a mis raíces. Jugar en Croacia por primera vez, representar al Hajduk Split… fue una experiencia que llevaré conmigo para siempre. Pero, por encima de todo, me diste el mayor honor de todos: Llevar la camiseta de mi país. Representar a Croacia. En grandes partidos, en nuestras victorias, llegar a una final de Mundial fue el logro más especial. Fue un momento de ensueño, uno que compartí con toda una nación.

Fútbol, me diste más de lo que jamás soñé. Me diste amigos, emociones, alegrías y lágrimas. Me diste una vida entera, una vida que siempre llevaré con orgullo. Ahora ha llegado el momento de despedirme. Porque aunque me aleje de ti, sé que tú nunca te alejarás de mí.

Gracias, fútbol. Por todo.