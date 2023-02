Los recuerdos de Monchi de Eindhoven 2006 y su aviso del partido de hoy

Como es habitual cuando el Sevilla juega un partido europeo a domicilio, Monchi ha alzado su voz para dar su valoración de la cita. Una cita que este caso tiene mucho de especial, pues el club de Nervión vuelve 17 años después a Eindhoven, el lugar donde inició su historia más hermosa.

"La ciudad en sí ya te trae a la memoria magníficos recuerdos, el inicio de lo que sigue siendo este Sevilla", comenzó el director general deportivo ante la prensa desplazada para el PSV-Sevilla, en una improvisada rueda de prensa. "Es imposible estar aquí y no rememorar aquello, con un Sevilla diferente pero que puso las bases de lo que se ha conseguido después".

El Philips Stadion, las vibraciones

Evidentemente, los profesionales son humanos y tienen emociones, sentimientos, sobre todo si hay un fuerte vínculo de identificación. Monchi es sevillista y siente las vibraciones del Philips Stadion, el lugar donde el Sevilla levantó el primero de sus siete títulos europeos: seis copas de la UEFA Europa League y uno de la Supercopa de Europa. Aquel título fue además el primero de los diez logrados este siglo, pues hay que sumar dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

"Llegar al estadio, fijarme donde vi el partido, cómo estaba el estadio aquel día... son muchos recuerdos. Yo me quedo con la primera y con la última por las circunstancias que se vivieron, pero Eindhoven fue romper el hielo tras muchos años sin títulos, y más en Europa. Para cualquier sevillista tiene que ser un momento histórico en su vida como aficionado", rememoraba Monchi, que recordó cómo no conocían aún bien los entresijos de la UEFA, que ya prohibía publicidad en las camisetas de entrenamiento. "Tuvimos que entrenar en camiseta interior y las calzonas al revés, con los bolsillos por fuera", dijo, lo que le trajo alguna discusión con el capitán, Javi Navarro, también allí hoy. "Pecamos de pardillo pero no salió al final mal la cosa", añadió sonriendo.

Cuidado con el PSV

El 3-0, y máximo sin valor doble de los goles a domicilio, no es tan definitivo, según Monchi: "Evidentemente es un buen resultado pero no definitivo, y menos sin el valor doble de los goles fuera. Antes, si tú hacías aquí un gol tenían que hacernos cinco, y ya no es así. Imagino que ellos saldrán empujados por su público y con la intención de meterse en la eliminatoria lo antes posible. No olvidamos que allí tuvieron un disparo al palo, Bono hizo varias buenas paradas y sufrimos mucho en los primeros 20 minutos. Mal haríamos en pensar que está todo hecho".

Monchi destacó las virtudes ofensivas del PSV. "Ofensivamente tiene muchos argumentos, ataca con mucha gente y me preocupa que no estemos todo lo sólidos que debemos. Llegan con muchos, tienen buen uno contra uno y tanto Fabio Silva como De Jong son buenos rematadores. Tenemos que estar con todos los sentidos puestos en el partido".

La mejoría del Sevilla y Pape Gueye

Con los fichajes de invierno y la recuperación de efectivos el Sevilla ya es "más reconocible". "Es más parecido a lo que teníamos en mente. No hicimos una buena planificación en verano, algunas cosas las hemos podido enmendar y, unido a eso, hay jugadores que no empezaron bien y ahora están rindiendo a muy buen nivel. Todo eso ha ayudado a dibujar un equipo más cercano a lo que teníamos en mente. También la aportación del míster y la mejoría del físico nos acercan a lo que este Sevilla debe mostrar, sin estar todavía a nuestro nivel".

Aun así, el Sevilla se presenta en Eindhoven con muchas bajas en la zona defensiva: "Es un problema sobre todo atrás. Tenemos cuatro centrales, o tres y uno que puede jugar ahí, lesionados o ausentes. Por mucho que quieras mover las cartas tienes que repetir. Gudelj estará el domingo y esperemos que Rekik y Badé estén lo antes posible". Además, la ausencia de Pape Gueye resta opciones al centro del campo: "Cuando llega un jugador hay que darle un margen para que se adapte y él no lo ha necesitado. El otro día en Vallecas hizo una gran primera parte. Sobre su posible continuidad, cuando llegue su momento veréis que no hay tanta improvisación. Hay conversaciones y pactos entre ambos equipos".

En-Nesyri, tocado y en racha

En-Nesyri apunta a la titularidad, aunque seguramente, como ya dijo Sampaoli, no esté para más de una hora: "Con las bajas que hay, los jugadores que están tienen que jugar más y hay más posibilidades de molestias. Tiene unas pequeñas molestias en el isquio y él no se regula, da todo, y hay que tener cuidado. Arriba estamos un poco más aseados que atrás y podemos alternar, pero hay que tener cuidado. Los delanteros son racheros. Metió 25 goles en su primera temporada y no se le ha podido olvidar. Él es más el de ahora que el de otros años, pero depende todo de rachas y de confianza. Tras el Mundial ha traído un punto de motivación y ganas de aportar. Ha habido movimientos y no se ha querido marchar. En eso ha salido ganando él y el equipo".

Además, habló de que el Sevilla no se puede descentrar con nada y dar nada por hecho en la Liga. "Tras todo lo sufrido y lo que estamos pasando, debemos aspirar a mantener la regularidad que estamos teniendo en juego y resultados y ganar el siguiente. Quedan 16 partidos pero mal haríamos si olvidamos lo que hemos sufrido y donde nos hemos visto, para esta temporada y para el futuro".

Por último, matizó unas palabras suyas en una entrevista a la UEFA sobre sobre el favoritismo del Sevilla la Liga Europa: "Esas declaraciones las hago yo a UEFA hace mes y medio. Me preguntan y yo contesto siempre que el Sevilla debe ser favorito. Sé que decir eso es arriesgado hoy en día, pero si la has ganado seis veces tienes que buscar llegar lo más lejos. Es una competición muy larga y estamos sin puntos de sobra en la Liga".