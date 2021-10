El riesgo asumido de una zaga corta

El Sevilla fue uno de los equipos que más y mejor, a priori, se reforzó entre los grandes clubes de Europa. El rendimiento de los seis futbolistas fichados, más que ninguno de los rivales con los que competirá por su objetivo de repetir en la Champions, irá diciendo si la planificación fue acertada o no. Pero ya tuvo mucho mérito que llegaran Dmitrovic, Lamela, Montiel, Augustinsson, Rafa Mir y Delaney en un mercado tan condicionado por la crisis que la pandemia dejó en el fútbol europeo. Monchi y su equipo tuvieron que realizar encajes de bolillo para colocar el excedente de la plantilla –ahí están los casos de Amadou, sin ficha y entrenándose con el primer equipo, y Gnagnon, con un proceso de rescisión de contrato abierto–. Y no les dio para reforzar mejor la zaga. Fue un riesgo asumido tener una defensa corta con sólo tres centrales específicos y ahora empiezan las curvas propias de la competición, sanciones y lesiones.

La expulsión de Diego Carlos por doble amarilla ante el Granada, en una acción en la que abre los brazos para defenderse del acoso y Luis Suárez exagera el golpe y la caída, deja un hueco en el eje de la zaga. Lopetegui cuenta con Koundé, el brasileño y Rekik como únicos tres centrales específicos. Fernando es fijo en el medio centro y Gudelj, uno de los que no fue inscrito en la Champions, tiene difícil darle relevo en ese puesto para que el brasileño, como otras veces, ejerza de central. Aunque también está la opción de Delaney. Y a ello se une el estado físico de Acuña, que se retiró lesionado del Paraguay-Argentina. "Lo del Huevo esperemos que no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo", dijo Scaloni al acabar la primera jornada de los tres partidos de eliminatorias sudamericanas.

En la pasada madrugada, Argentina jugó el segundo, sin que se conociese al cierre de esta edición si fue convocado o no. Pero el propio club sevillista puso en duda que los tres internacionales argentinos pudieran llegar en condiciones de estar disponibles para viajar a Vigo el sábado, dado que el tercer partido es en la madrugada del viernes y deben afrontar un largo viaje de vuelta desde Sudamérica. Es decir, que entre la retrasada fecha y el estado físico de Acuña su concurso frente al Celta el domingo es más que dudoso.

El lateral izquierdo argentino, además ya jugó forzando en Granada, después de la fuerte contusión que sufrió en Wolfsburgo cuatro días antes. Y quizá no sea oportuno que vuelva a forzar tras haber estado en su situación y un largo viaje justo antes de afrontar otro.

En circunstancias normales, seguramente Rekik tendría todas las papeletas para ser el lateral izquierdo en Vigo, a no ser que Lopetegui ya viera en condiciones de debutar a Augustinsson, el único de los seis refuerzos que aún no se estrenado como sevillista. Pero Rekik tendrá que acompañar a Koundé, el primero de los internacionales en volver tras jugar anoche en San Siro frente a España, por la baja segura de Diego Carlos.

Así las cosas, lo más lógico sería ver a Augustinsson en el lateral zurdo del Sevilla para el partido con el Celta el próximo domingo. Pero quizá el técnico guipuzcoano no vea todavía suficientemente adaptado al sistema de juego o a la coordinación con los compañeros en una línea en la que la comunicación, siempre fundamental, es más importante aún si cabe.

El futbolista sueco aún tendrá que jugar un partido, este martes ante Grecia en Suecia, antes de reincorporarse a la disciplina del Sevilla. Según ha reconocido, Lopetegui ha hablado con él y le ha prometido que le llegará su oportunidad. También reconoció que la barrera del idioma es importante, aunque Delaney, que llegó a Sevilla 10 días después que Augustinsson, ha contado para Lopetegui casi desde el principio, siendo el otro refuerzo que no dominaba el idioma español.

El equipo vuelve en la tarde de hoy a los entrenamientos y el cuerpo técnico irá recabando noticias de cómo les está yendo a los internacionales: al propio Augustinsson y Acuña, si éste ha vuelto a jugar con Argentina o no. Y ya cuando regresen los tres argentinos, seguramente para el entrenamiento del sábado previo al viaje a Vigo, determinará su estado y si arriesga con Acuña o con el aún inédito Augustinsson.