Sánchez Martínez y el audio del VAR sobre la mano de Isaac Romero

El pasado domingo volvió la polémica de las manos a Nervión. Durante la segunda mitad del Sevilla - Girona, encuentro que iba perdiendo el equipo de Xavi García Pimienta, José María Sánchez Martínez señaló pena máxima tras una larga revisión en el VAR de casi dos minutos. Un centro pasado de Yáser Asprilla acabó rematado por Alejandro Francés e impactó en la mano de Isaac Romero cuando trataba de tapar el golpeo con su cuerpo. Pese a que el de Lebrija trató de retirar las manos durante el envío del jugador del Girona, Sánchez Martínez estimó de forma diferente tras verlo en monitor. Ya que en directo, pese a estar en un buen ángulo de visión, no vio nada. Tanto es así que el colegiado, en un principio, extiende los brazos dando a entender que no hay nada punible en esa acción, ya que Blind y Francés reclamaron la mano de Isaac Romero en contra del Sevilla.

La extensión de brazo de Isaac

Fue Javier Iglesias Villanueva, desde el VAR, quien “recomendó” a José María Sánchez Martínez que revisase la acción ya que impactó el esférico en la extremidad de Isaac Romero. Casi dos minutos estuvo el colegiado murciano revisando la acción de la posible mano del Sevilla en el monitor del Ramón Sánchez-Pizjuán. A través de los audios que publica la RFEF en favor de la transparencia arbitral, Sánchez Martínez, utilizando todos los planos de la realización, pidió ver “exactamente cómo de abierta estaba la mano” de Isaac Romero. Tras varias revisiones, el colegiado señaló el penalti sin tarjeta para el delantero de Lebrija.

El segundo gol del Girona, anotado desde los once metros por Abel Ruiz, derrumbó al completo al Sevilla en el encuentro. Un partido que ya de por sí se le puso cuesta arriba con el gol de Iván Martín y que se tradujo en la segunda derrota del equipo hispalense en el Ramón Sánchez-Pizjuán y también de la temporada. Tras el encuentro Isaac Romero habló en la zona mixta sobre la polémica mano que acabó determinando el rumbo del encuentro: “Para mí el VAR sólo tiene que entrar en jugadas claras. Para mí no es una jugada clara. Es más, lo han tenido que ver desde muchas tomas. Al final ellos son los que deciden la mano, pero para mí no es para penalti. Yo la tengo pegada al cuerpo, me giro y me da porque me tiene que dar ahí. Pero para mí no es”, explicó el delantero del Sevilla.

José María Sánchez Martínez revisa la acción en el monitor del VAR. / Juan Carlos Vázquez

También valoró después en rueda de prensa la polémica el entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta. El catalán entendió que no fue “tan clara” la acción cuando estuvo tanto tiempo Sánchez-Martínez mirando el posible penalti en el monitor: “Hemos visto la jugada en la pantalla del estadio. Cuando hay una acción en la que el árbitro no señala penalti, el VAR lo llama y tarda tanto en señalar, es que no es tan claro. No vale de nada lo que yo diga. El árbitro ha pitado penalti y ya está. Vamos a intentar hacer todo lo que depende de nosotros, que eso sí lo podemos controlar”, explicó el entrenador del Sevilla. Ahora le tocan dos semanas de reflexión al equipo de Nervión antes de afrontar el próximo tramo de temporada tras los compromisos internacionales, empezando por la visita del Getafe de Bordalás.