Entre una cosa y otra, en el Sevilla –y casi siempre pasa– se le está dando más importancia al futuro que al presente. En algunos casos pueden ser intereses personales, postulándose día sí y día no para dirigir al equipo la temporada que viene con el aval de un partido ganado; en otros la obsesión es pregonar un proyecto ambicioso mientras se desmiente por activa y por pasiva la cacareada venta que se reconoció en la Junta de Accionistas. Sólo Monchi, que es verdad que es el que más tendría que pensar en el futuro y que en teoría no empieza a trabajar hasta mañana lunes, es quien parece mirar por el presente. Y el presente en una entidad con más de 200 millones de euros de presupuesto y que ya va con una temporada (en la que estamos) de desventaja es mucho más serio de lo que se está dando a entender.

Y el presente es que el Sevilla se juega hoy parte de su futuro deportivo y económico sin portero. El presente es que estando para jugar, uno de los dos mejores jugadores de la plantilla, Pablo Sarabia, no se va a vestir de corto.

Trofeo Antonio Puerta aparte, el Sevilla vuelve hoy a presentarse ante su afición después de haber caído eliminado de la Europa League ante el Slavia de Praga. La última comparecencia oficial del equipo blanco en el Sánchez-Pizjuán fue el 5-2 a la Real Sociedad, una tarde en la que el equipo de Pablo Machín llegó a bordar el fútbol en muchos momentos. Es extraño que el soriano sea ya historia en el club, ¿verdad?Pero así es. El proyecto ha sido encomendado a quien confeccionó “la mejor plantilla de la Liga” y los registros, a todos los niveles, han cambiado. Emocionales, tácticos, físicos... todo se ha vuelto como un calcetín y en pleno periodo de pruebas aparece por la puerta de chiqueros un Valencia al alza, un rival directo envalentonado cuyo proyecto ha tenido la dirección opuesta al nervionense. Un equipo, el de Marcelino, que llegó a estar en puesto de descenso y que en las primeras once jornadas de Liga sólo había ganado un partido.

Quién sabe, pero posiblemente, si no hubiera habido paciencia en Mestalla entonces, hoy el Valencia no sería una amenaza para un proyecto en el que no la hubo y en el que saltaron las alarmas cuando en un minuto un balón botando irregularmente se colaba en la portería de Vaclik en Praga. Hay que pensar qué hubiera pasado si Kjaer –desde entonces curiosamente ajusticiado– hubiese logrado despejarlo.El caso es que como darle vueltas al pasado no soluciona nada, al menos sí habría que tener un mínimo de respeto por el presente, entre otras cosas porque es el que va a marcar el camino del futuro. Para esto último ya se ha traído a Monchi y convendría dejarlo trabajar, aunque su sola presencia ya se aprecia en el respaldo que el futbolista percibe en el día a día.

El Sevilla necesita hoy ganar al Valencia para no meterse en más líos. Sería enlazar la tercera victoria consecutiva en la Liga y restablecer la aparente normalidad en esa zona europea que parecía tener dominada y en la que se han metido muchos candidatos. Así y todo, la sorpresiva derrota del Getafe y el tropiezo del Alavés ante el Atlético le dan la opción al equipo blanco de volverse a meterse cuarto en la tabla: plena zona Champions. Las paradojas de un mundo difícil de entender llamado fútbol.

Todas las miradas estarán en la portería, donde un chaval, ya sea Javi Díaz o Lucho García, tendrá una responsabilidad que no le corresponde

Todas las miradas estarán en la portería y en la elección entre dos chicos llamados a otros menesteres en la presente temporada, así como en el entramado táctico en la zona central que se elija en el regreso al 4-4-2 al Sánchez-Pizjuán. Este nuevo Sevilla se basa en el músculo y Gonalons y Amadou ya se ha visto que van a desplazar a otros jugadores de mayor calidad técnica como Banega o Franco Vázquez a otras zonas del campo. A Sarabia, de momento, con el argumento de evitar una recaída de unas molestias (los partes no mencionan la palabra lesión) lo han mandado a la grada.