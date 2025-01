El Sevilla Atlético cae en Ceuta en un día más de ineficacia (1-0)

El Sevilla Atlético de Jesús Galván ha comenzado la segunda vuelta de la peor forma posible, regalando puntos en campos complicados mientras lucha con los puestos de descenso. Es en la dinámica en la que se encuentra inmerso el filial sevillista desde finales del pasado mes de octubre, la falta de eficacia ofensiva en su máxima expresión. El Sevilla Atlético no perdonó más en Ceuta porque no pudo y le faltó ser práctico y tener calma ante un equipo que estuvo en inferioridad numérica durante una hora de encuentro. Detalles que marcan en mayo, cuando toca hacer los números, si la plantilla mantiene la categoría o le toca bajar un peldaño.

A contracorriente desde el inicio

El filial sevillista viajaba a Ceuta para visitar uno de los campos complicados de su grupo en la Primera Federación, el Alfonso Murube. Una tarea difícil, que no imposible. El equipo caballa, con nombres propios como Dani Aquino o Rodri Ríos, comenzaron presionando a un Sevilla Atlético que trató de resistir las primeras embestidas ceutíes. Sin embargo, en el primer cuarto de hora ya el Ceuta pudo adelantarse tras Pablo Rivera cometer un penalti. Lanzamiento del exsevillista y héroe de Almería, Rodri Ríos, que detuvo Alberto Flores, quien volvió a firmar una actuación sobresaliente.

El Sevilla Atlético trató de hacer daño al contragolpe con jugadores verticales y rápidos, como Mateo Mejía, Ibra o Antonetti. Pero la falta de efectividad en el tercio final sigue lastrando al equipo de Galván. El internacional puertorriqueño tuvo varias ocasiones clara que no materializó.

Falta de gol absoluta

Al borde del descanso, un balón lateral, uno de los puntos débiles del Sevilla Atlético este año, hizo daño al filial con el gol de Carlos Hernández a 7’ del descanso. Sin embargo, lo que parecía un final de primera mitad demoledor, acabó viendo la luz el equipo andaluz tras la expulsión Corral por roja directa. Una rigurosa decisión que marcó el partido. También, a la media hora de encuentro, el Sevilla Atlético perdió a uno de sus estandartes, Manu Bueno, por un problema muscular.

En la segunda mitad Galván lo intentó por todos los medios, pero sin éxito. Ni sacando a gente de ataque como Alexis Ciria, Collado -pieza clave que vuelve de lesión- o Alexandro pudo hacerle daño al exbético Pedro López. La acumulación y la cantidad no se transformó en calidad y el Sevilla Atlético se acabó topando con la dinámica de todo el curso. Además, Ciria acabó viendo la roja por una patada a destiempo a segundos de terminar el encuentro. Una acción fruto de la impotencia y la inexperiencia. Además, como ha sido convocado por la sub 17, tendrá que cumplir la sanción más adelante. En definitiva, el Sevilla Atlético se va de vacío con una pobre versión ofensiva que le sigue costando puntos este año.