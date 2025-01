Una solución para Gattoni y el Sevilla

Federico Gattoni, uno de los últimos fichajes de la ‘era Monchi’ antes de irse al Aston Villa, vive en un continúo declive desde que firmó por el Sevilla. El exjugador de San Lorenzo llegó a la estructura hispalense en el verano de 2023 como un fichaje de futuro y proyección a un coste muy reducido. Sin embargo, año y medio después de su desembarco en la capital andaluza, la carrera del central bonaerense ha ido cuesta abajo y sin frenos. En este tiempo ha pasado sin pena ni gloria por el Sevilla, el Anderlecht belga y River Plate, en los tres sin protagonismo. Ahora busca una nueva solución a su carrera.

Sin protagonismo en Sevilla, Bruselas ni Buenos Aires

Tras su cesión a Bruselas la segunda vuelta de la pasada temporada, donde estuvo de tercer central y apenas jugó 10 encuentros, Gattoni regresó a Argentina para intentar reencontrarse con su mejor versión, con la que destacó en San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, no ha quedado ni rastro del central que fue capitán del Ciclón a sus 24 años. El zaguero sevillista llegó en julio para reforzar el plantel de Martín Demichelis, con quien sí tuvo una relativa confianza y regularidad. Pero el ex del Manchester City no duró mucho en El Monumental, sólo unos cinco encuentros. Demichelis fue cesado antes de terminar el mes para traer de vuelta a uno de los entrenadores más importantes en la historia del club, Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo no cuenta con él

El Muñeco, nada más llegar a River Plate, relevó a Federico Gattoni en un segundo plano y pidió el fichaje de un campeón del mundo como es el exjugador del Betis. Germán Pezzella. El internacional argentino, como es lógico, eclipsó al futbolista cedido por el Sevilla durante toda la segunda vuelta donde no ha tenido protagonismo alguno ni siquiera en las rotaciones. Desde agosto, cuando llegó Gallardo, Gattoni sólo ha jugado tres partidos, sólo uno como titular y en él acabó expulsado.

Ahora River Plate quiere deshacerse de Federico Gattoni, quien está atado contractualmente al club millonario al menos hasta junio de 2025. El Sevilla no quiere saber nada de su situación. Como ocurre con Rafa Mir en Valencia los hispalense cierran la puerta a la ruptura de la cesión, al menos que paguen directamente su ficha o que busquen otro destino para el central argentino. Ahí es donde Gattoni empieza a buscar posibles equipos dentro de la liga local. Desde hace varias semanas el equipo más interesado en hacerse con los servicios del jugador cedido por el Sevilla es Estudiantes de La Plata, pero de momento no ha hecho ningún movimiento firme por él.

Argentinos Júniors, principal pretendiente por Gattoni

Ahora, el club más cerca está de hacerse con Federico Gattoni es Argentinos Juniors. El entrenador del club bonaerense, Nicolás Díez, ha pedido el fichaje del jugador del Sevilla, como apunta TyC Sports. Desde la dirección deportiva, como apunta la misma fuente, quieren cumplir el deseo de su entrenador para este inicio de la temporada de 2025 que comenzará en unas semanas. En Sevilla, tras su breve paso, no confían en él y tampoco entra en los planes de García Pimienta, por lo que un regreso no está ni siquiera planteado. Si firmase por Argentinos Júniors sería haciéndose cargo del resto de la cesión de River Plate o renegociar una nueva operación.