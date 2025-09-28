El Sevilla Atlético no arranca y vuelve a perder (0-1)

No termina de arrancar el Sevilla Atlético. Tras su triunfo por la mínima en el derbi chico ha concatenado dos derrotas consecutivas, una a domicilio en Elda (1-0) y en esta ocasión en casa ante la SD Tarazona (0-1). Un gol en propia puerta de Sergio Martínez decantó un partido que estaba más volcado hacia un filial que recibió un excesivo castigo.

Un triunfo en cinco partidos es el pobre bagaje del equipo de Jesús Galván, además del empate en la visita al Europa. Sólo la alegría frente al Betis Deportivo en la tercera jornada (1-0) ilumina al reformado filial sevillista, que se está anclando en la zona baja de la clasificación.

Los hispalenses buscaron el gol desde el arranque del partido pero una desafortunada acción de córner en la que un rebote en Sergio Martínez terminó en la red sevillista decantó el partido. El filial buscó tras ese infortunio el empate como antes había buscado el primer gol pero se quedó de vacío pese a las numerosas llegadas con más o menos claridad.

El equipo aragonés en cambio apenas inquietó la portería de Rafa Romero. En la primera parte el único acercamiento de peligro visitante fue por obra de Busi, con un fuerte disparo raso que despejó el meta sevillista.

Jorge Moreno dispuso de la primera llegada local, con un gran golpeo con la derecha que repelió Chechu en el área chica. Miguel Sierra tuvo otras dos llegadas de peligro también repelidas por la zaga aragonesa. La SD Tarazona sobrevivía acumulando futbolistas en el área. Para cerrar las ocasiones de la primera mitad, Álex Costa probó suerte con un disparo que salió por encima del larguero, y Alexis Ciria también vio cómo su tiro salía desviado.

La tónica del encuentro no varió tras el descanso. Miguel Sierra y Nico Guillén, con dos disparos centrados, abrieron el abanico de llegadas sevillistas. Hasta que pasada la hora de juego, en una de sus escasas llegadas, encontró petróleo el equipo aragonés.

El Sevilla Atlético no cejó en su intento de abrir a un SD Tarazona que ahora se replegaba si cabía de forma más intensiva. Aun así Álex Costa pudo lograr el empate con un cabezazo picado que blocó en dos tiempos el portero Amigo. Tras una última llegada de Di Massimo, el filial se dio de bruces con la realidad de una derrota que fue un excesivo castigo para su rendimiento global.