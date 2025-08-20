Badé al Leverkusen: La primera gran venta de la era Cordón

Loïc Badé ya viaja a Leverkusen para formalizar su fichaje por el Bayer de Erik Ten Hag hasta 2023. El Sevilla acordó con el club renano el traspaso del central internacional francés de 25 años por una cantidad que, incluyendo variables de asequible ejecución, superará la barrera de los 30 millones de euros, sobre un fijo de 29 millones según anunciaban en Alemania que confirmó el especialista en fichajes Fabrizio Romano añadiendo cuatro millones más en pluses: podría ascender pues a 33 millones de euros.

Se trata de la primera gran venta de la era de Antonio Cordón, que ha logrado subir unos cinco millones de euros la primera oferta que hizo el club de Leverkusen hace algo más de una semana. Los renanos, más serios que los napolitanos, han venido de verdad por Badé, el futbolista que fichó Monchi como parche tras el fiasco Nianzou-Marcao.

Con el traspaso de Badé, aún no oficial, a Cordón se le aclara bastante el panorama en la última semana y media de mercado. De aquí al 1 de septiembre debe recomponer una plantilla con muchas carencias que pierde además a uno de sus puntales. El gestor pacense, como hizo con el Nápoles, que ya ha vuelto a la carga por Juanlu de forma definitiva, ha sabido aguantar la presión y no aceptó la primera oferta del Leverkusen. Sabía que el jugador ya había pactado su contrato con el club alemán hasta 2030 y que Ten Hag había hablado con él para garantizarle el protagonismo que quiere antes del Mundial 2026.

Cordón ha sabido jugar bien la baza del deseo renano pese a la tremenda presión que tiene por la grave carestía económica de un Sevilla que por primera vez en la historia inició la Liga con más de un jugador sin inscribir. La temporada pasada ya le pasó en Las Palmas con Iheanacho y en Mallorca con Valentín Barco, pero esta vez el listón negativo subió tanto que fueron cuatro los no inscritos: Rubén Vargas, Alfon, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos. Eso sin contar con futbolistas que ya estaban en la plantilla y que fueron cedidos la temporada pasada como Rafa Mir, cuya salida se confirmó mientras el Sevilla jugaba en Bilbao; Joan Jordán, con una lesión en la espalda que lo tiene fuera de concurso; o Iheanacho, que sí está en la dinámica del primer equipo aunque el deseo es darle salida.

Badé llegó en enero de 2023 cedido con opción de compra procedente del Stade Rennes. Era una apuesta arriesgada de Monchi que le salió perfecta, porque de no jugar ni un minuto en su cesión durante la primera mitad de aquella temporada en Nottingham pasó a ser determinante en la salvación del equipo primero y en la consecución de la Europa League de Budapest después, gol incluido al Manchester United en los cuartos de final.

En la celebración del título, Badé le dijo al ex director deportivo sevillista: “Monchi, fichame, porfi”. “¡Ya estás comprado!”, le replicó entre risas. El Sevilla pagó 12 millones de euros en julio de 2023. Fue su último gran servicio antes de irse al Aston Villa, una gestión posterior a los controvertidos fichajes de Pedrosa y Gattoni. Dos veranos y 93 partidos oficiales -en los que marcó tres goles y dejó la huella de su compromiso y su simpatía- se va por bastante más de 30 millones. Ahora es el turno de Juanlu.

Una vez que el Sevilla haga constar en LaLiga los traspasos, inscribirá en ésta a Rubén Vargas, fichado en enero, y a los tres fichajes estivales. Y Cordón tendrá margen para reforzar urgentemente varios puestos. No sólo el central.