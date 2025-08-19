Avance definitivo entre Sevilla y Leverkusen por Badé: más de 30 millones con las variables

Ha llegado la hora del traspaso de Badé. Entre hoy y mañana debe haber acuerdo definitivo sobre la base de las conversaciones que Sevilla y Bayer Leverkusen han mantenido en los últimos días, con el fin de semana como fase final para el entente. Ahora se trata de perfilar los términos pactados y plasmarlos en los contratos de traspaso, plazos y definición de unas variables bastante asequibles. Sumando éstas, la cifra superará la barrera de los 30 millones. La venta solventará en gran parte el problema de las inscripciones.

En una semana y pico va a haber entente entre el Sevilla y el Leverkusen. Nada que ver con la dilatadísima operación de Juanlu al Nápoles, que también debe darse antes del próximo partido liguero: el club partenopeo está dispuesto a subir el porcentaje de un futuro traspaso al 15%, dicen en Italia, sobre los 17 millones de fijo que ya ofreció cuando José María del Nido Carrasco les pidió además un porcentaje de venta, a lo que no respondió la entidad dirigida por Aurelio De Laurentiis.

Los alemanes han venido en serio por Badé: una codiciada pieza de mercado que será el salvavidas del Sevilla y cuyo destino parecía la Premier League. Pero el subcampeón de la Bundesliga ha apostado fuerte por él. Tanto que ya hace más de una semana acordaron con el futbolista un contrato por cinco temporadas, hasta 2030. Erik Ten Hag le ha garantizado al futbolista que tendrá el protagonismo que desea en una temporada previa al Mundial 2026. Y jugar en el actual subcampeón de la Bundesliga, en Champions, con el título liguero conquistado en 2024 como acicate, seduce al francés, pese a que el Inter también se había interesado. La apuesta del equipo renano ha sido más firme.

Tanto es así que ha subido unos cinco millones su inicial oferta, que lindaba los 25 millones. El Sevilla entendió que un futbolista que ya ha sido internacional absoluto con Francia a sus 25 años y que fue subcampeón olímpico frente a España hace un año merecía una tasación mayor. Con esos bonus de rendimiento de fácil cumplimiento, la cifra superará por poco la barrera de los 30 millones de euros. El acuerdo está prácticamente cerrado.

El futbolista llegó cedido por el Stade Rennes en enero de 2023, tras la fallida apuesta de Monchi en Nianzou y Marcao como sustitutos de Koundé y Diego Carlos. Y se asentó en el equipo hasta ser clave para la consecución de la Europa League de Budapest, gol incluido en los cuartos de final contra el Manchester United. En julio, tras el título, el club de Nervión pagó 12 millones de euros por él, una cifra algo inferior a la opción de compra fijada en principio con el Stade Rennes. Fue una buena apuesta de Monchi porque Badé venía de fracasar en su cesión anterior al Nottingham Forest.

Se irá tras haber jugado 93 partidos oficiales con el Sevilla en dos temporadas y media. Y tras haber ganado el susodicho título europeo. Su venta aclara el panorama de las inscripciones. Contra el Getafe deben estar ya todos los que están esperando en la cola por orden de antigüedad de sus contratos: Iheanacho, Rubén Vargas, Alfon, Suazo y Odysseas. Eso sí, su relevo, en otra operación que será de bajo coste, como cesión o agente libre, debe llegar de inmediato ante los problemas defensivos del Sevilla.