Los canteranos que han entrenado con Diego Alonso: Darío, Lulo, Manu Bueno e Ibra Sow

El Sevilla jugará el domingo un partido crucial para su futuro ante el Villarreal. Los blanquirrojos llegan al duelo con numerosas bajas, sobre todo en defensa, ante lo que Diego Alonso deberá dar soluciones de cualquier forma. En principio, no necesitará tirar de la cantera para formar el once -a excepción de Juanlu Sánchez, quien, pese a no tener ficha, forma parte del primer equipo-, pero no se descarta que alguno aparezca en la convocatoria.

El mismo día, el Sevilla Atlético se enfrentará al Marbella en un duelo que decidirá al líder del grupo cuarto de Segunda Federación. Es decir, una cita importante, aunque lo primordial, siempre, es el primer equipo. Por ello, por si fuera necesario, Diego Alonso ha probado hasta a cuatro canteranos en la sesión matinal del viernes, sin contar a los ya habituales Alberto Flores -por la baja de Nyland-, Juanlu Sánchez y Kike Salas.

Darío y Manu Bueno, debutantes oficiales

Del grupo de canteranos que han estado bajo las órdenes de Diego Alonso, tan sólo dos han debutado oficialmente. Se tratan de Manu Bueno y Darío Benavides.

El primero de ellos, jerezano de nacimiento -2004-, debutó a finales de la pasada temporada en el Sevilla - Real Madrid, con Mendilibar en el banquillo. Además, su buen hacer sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán le hizo repetir presencia en el once titular en la última jornada liguera, ante la Real Sociedad. Eso sí, esta temporada tan sólo ha entrado en la convocatoria en dos ocasiones, aunque, en su primer año senior, está cumpliendo con las expectativas y se erige como una de las grandes apuestas de la carretera de Utrera.

En cuanto a Darío Benavides, nacido en Balanegra, Almería, en 2003, tuvo su oportunidad esta misma temporada. El defensor -ha jugado de central, lateral derecho e, incluso, pivote defensivo- disputó diez minutos ante el Quintanar de La Orden, en Copa del Rey. De hecho, debido a la baja de Jesús Navas por sanción, podría ocupar un lugar en el banquillo y erigirse como el 'tercer' lateral diestro de Diego Alonso. Por el momento, se ha consolidado como un fijo en la defensa del filial nervionense, aunque empezó siendo suplente.

Lulo e Ibra, centrocampista y atacante

El caso de Lulo Dasilva es especial. De la generación del 2002, comenzó sus andaduras en el fútbol en el Centro Histórico y pasó, antes de marcharse al Real Betis, por el Calavera. Pese a ser rival directo del Sevilla, no dudaron en la carretera de Utrera en ir a por él cuando finalizó su recorrido en la cantera hispalense en edad cadete. Desde que firmó con la entidad hispalense, ha ido subiendo escalafón a escalafón hasta llegar al filial, donde es una de las piezas claves en el centro del campo para Jesús Galván. De hecho, hasta disputó dos amistosos a las órdenes de Jorge Sampaoli en diciembre de 2022 -frente al AS Monaco y al Benfica-.

El último canterano que ha estado presente en el entrenamiento ha sido Ibra Sow. Nació en enero de 2007, en Senegal, y milita en las inferiores del Sevilla desde las categorías de Fútbol-7. De hecho, compitió ante Lamine Yamal en el torneo 'LaLiga Promises'. De la mano de Jesús Galván, ha dado el salto al primer filial nervionense, con el que se estrenó de cara a puerta en Lepe, con un tanto que vale un liderato. Diestro, físico y con facilidad para jugar en las tres posiciones de atacante, aunque con predilección por la delantera o el costado derecho.