Sevilla FC: Una conexión belga para soñar en Nervión

No todo son sombras en este Sevilla; también hay algunas luces. A pesar de que siguen sin haberse producido inscripciones a pocas horas del debut liguero y sumado a las lesiones que podrían dejar al equipo bajo mínimos en San Mamés, hay motivos para la esperanza. Además del cambio en la mentalidad e intensidad del equipo, que va con todo a los duelos, la dupla belga ilusiona.

La pareja formada por Dodi Lukébakio e Idumbo, en los extremos, es una de las razones que tiene el sevillismo para creer. En la pretemporada han demostrado que pueden ser jugadores diferenciales si están a su mejor nivel.

Idumbo, que cayó lesionado hace una semana con una lesión miofascial leve en los aductores del muslo izquierdo, ya está de vuelta entrenando junto al resto de sus compañeros y estará en San Mamés. Cuenta con ficha del filial, por lo que el problema de las inscripciones no le afecta. Habrá que ver, eso sí, para cuántos minutos está, ya que Almeyda dejó entrever que todavía no está preparado para disputar un partido completo.

Idumbo ya está a las órdenes de Almeyda y estará en San Mamés, ya que tiene ficha de filial

El joven de 20 años ha sido una de las sensaciones de la pretemporada como extremo izquierdo, desbordando, encarando a su par y filtrando balones al delantero. Además, cuenta con la confianza del técnico argentino, que lo alineó como titular en los amistosos ante el Schalke 04, Marsella y en el Trofeo Antonio Puerta, en el que anotó en el Ramón Sánchez-Pizjuán aprovechando un buen movimiento para meterse dentro del área y rematar.

Su compatriota, Dodi Lukébakio, ya demostró la pasada temporada que puede ser uno de los jugadores más diferenciales de LaLiga a su mejor nivel, como ocurrió en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda su rendimiento bajó de forma considerable a la par que todo el equipo y tampoco terminó de funcionar bajo las órdenes de Joaquín Caparrós, que insistió en ubicarlo en algunos partidos por el costado izquierdo.

Lukébakio quiere ser la referencia del equipo y viene de marcar ante el Al-Qadisiyah y el Toulouse

Lukébakio es el segundo jugador con más mercado de la plantilla, sólo por detrás de Loïc Badé. Salvo sorpresa o la llegada de un gran proyecto a su puerta, su intención es quedarse en Nervión para convertirse en uno de los líderes del Sevilla de Matías Almeyda.

En esta pretemporada, el internacional belga ha participado en los tres últimos encuentros: asistió ante el Marsella midiendo bien los tiempos para pasarle el gol a Sow; marcó en una jugada de estrategia en el Ramón Sánchez-Pizjuán; y se inventó un gol de los que le gustan ante el Toulouse.

Sus desbordes constantes y su ambición invitan al optimismo del sevillismo. Es cierto que todo ha sido en pretemporada y lo importante empieza ahora, pero esta dupla belga puede convertirse en uno de los grandes motivos para que la afición confíe en no sufrir tanto esta temporada.