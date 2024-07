Sevilla/El refuerzo postivo es tan necesario en periodos precompetitivos como un tortazo a tiempo para poner los pies en el suelo. El Sevilla ya llevaba dos sopapos muy seguidos y García Pimienta también necesitaba ese pequeño empujón –más moral que otra cosa– para animarse y creer en sí mismo. Y si es dejando el Antonio Puerta en casa, pues mejor.

Ahora bien. Los errores detectados ante los Piratas de Orlando y el Sporting no han desaparecido. Surgieron ante la grada del Sánchez-Pizjuán quizá con otra vestimenta, ese pase atrás, ese sobar el balón atrás que hace que el rival huela sangre... aunque también dejó ante el Al Ittihad saudí el equipo blanquirrojo –dónde quedaron aquellas medias blancas de siempre– que puede ir a mejor en el desarrollo de un partido, como en Portugal, y que arriba hay jugadores con chispa para cuando no aparezca la capacidad asociativa, que no se hizo patente hasta la segunda mitad. Seamos claros, hasta la salida de Suso al campo.

Saúl Ñíguez, durante el encuentro en el Sánchez-Pizjuán. / José Luis Montero

La sensación es que, en general, queda mucho por hacer. Sobre todo en esa idea de arriesgar atrás con una defensa muy adelantada que además trata de rizar el rizo con balón. Porque la altura del bloque no debe ser sinónimo de riesgo. Mendilibar ordenaba una defensa adelantada –recuerden el toque de atención a Sergio Ramos y su tendencia a recular– y odiaba jugar a la ruleta rusa. El problema es el pase atrás, como el de Saúl que originó el penalti de Kike Salas a Benzema que el francés tiró incomprensiblemente fuera. El problema es la falta de confianza de Nianzou, que duda y duda tanto con balón como sin él.

Ahí tiene que hilar muy fino García Pimienta porque, si no se ha dado cuenta, las evidencias son claras y demuestran que no tiene los mimbres para ese estilo de iniciación. Oye, que es lógico que machaque su idea y trate de que sus jugadores la embeban, pero que para sustos no van ganar los sevillistas. Será cuestión de acostumbrarse... pero así palmó en su día Sampaoli.

Ejuke, el animador; Suso, la batuta

Arriba queda mucho por ver también en esa vuelta al 4-3-3 de Lopetegui. Aquel modelo iba prácticamente solo, con un excelente acoplamiento entre interiores y extremos. De momento, da la sensación de que se abusa de la energía de Ejuke, un jugador que pone corazón y que arriesga, pero que es claramente un jugador de la nueva realidad del Sevilla. Apunta detalles y es eléctrico, pero se nota por ejemplo cuando tiene que centrar al área, con o sin oposición.

También Idumbo arrancó algún “¡olé!” a la grada, aunque de verdad el que hizo al equipo jugar al fútbol fue Suso. Con el gaditano el juego asociativo que deben buscar los de García Pimienta en ataque estático apareció. Y además lo hizo rodeado de chavales, que otra vez, como en Portugal desplegaron mejor fútbol que los profesionales y teóricamente titulares.

Recuerdo a Antonio Puerta. / José Luis Montero

Otra vez anduvo muy apagado Saúl Ñíguez. Al ilicitano, jugador llamado a marcar las diferencias, le falta físico y confianza y de momento le sobra frialdad. No estuvo en esta ocasión Lokonga, baja por un esguince cervical.

El trofeo de los sevillistas se quedó en casa y Aitor Puerta se lo entregó a Ocampos, autor de la jugada del penalti y del gol del triunfo desde los once metros, suerte en la que rematadamente mal lo hizo un grande como Benzema.

No se ha de quedar en el tintero la bronca de la afción a José María del Nido Carrasco. En esa labor, igual que la de García Pimienta, queda trabajo por hacer. Y tanto.