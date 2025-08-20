Sevilla y Nápoles acuerdan por fin el traspaso de Juanlu por unos 18 millones de euros

Y el lobo, como en el cuento, al fin llegó. En su caso, con 18 millones de euros bajo el brazo, que será finalmente el coste del traspaso que abonará el Nápoles al Sevilla para que Juanlu Sánchez juegue en el club partenopeo esta temporada y cuatro más. Las negociaciones, muy dilatadas bajo el talante pausado de Antonio Cordón, se aceleraron desde ayer martes y hoy miércoles ha quedado ultimado el acuerdo. Lo han confirmao esta tarde fuentes directas del club sevillista, al tiempo que desde Nápoles, diversos medios muy vinculados al club italiano lo corroboraban.

Finalmente ve complacidos sus deseos el entrenador Antonio Conte, cuya voz se ha mantenido impasible durante estas semanas ante las reticencias de los dirigentes napolitanos a acceder a las pretensiones sevillistas. La paciencia y firmeza de Cordón a pesar de las necesidades de venta van a tener su fruto si nada se tuerce a ultimísima hora, ya que el acuerdo es absoluto. Juanlu va a firmar un contrato de cinco temporadas con el actual campeón del Scudetto, que por tanto va a jugar una temporada más Liga de Campeones.

El traspaso de Juanlu va a permitir a Antonio Cordón proseguir con su proyecto deportivo para atender las necesidades del nuevo entrenador, Matías Almeyda. Y si el traspaso de Badé va a desbloquear la inscripción del suizo Rubén Vargas para que juegue ya el próximo lunes ante el Getafe en el Ramón Sánzhez-Pizjuán, la venta de Juanlu va a propiciar que alguno de los recién fichados, el lateral izquierdo Gabriel Suazo, el extremo Alfon y el portero griego Vlachodimos, también pueda ser dado de alta en el listo oficial de LaLiga.

Junto al capítulo de las inscripciones, Cordón tiene abierto el frente de los fichajes: un lateral derecho, dos centrales, un medio y un delantero son demarcaciones pendientes de ser reforzadas.

Juanlu ha disputado 76 partidos oficiales con la primera plantilla sevillista (6 goles, 9 pases de gol).