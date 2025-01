Las siete bajas del Sevilla para Almería: lesionados y salidas inminentes

Con lo justo. Así va el Sevilla a Almería para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, partido que será el debut de los hispalenses en este nuevo año de 2025. Sin aún refuerzos, al no llegar todavía los dos primeros fichajes esperados de esta nueva ventana de traspasos, y con más bajas que nunca, los de García Pimienta tratarán de seguir soñando con el torneo del K.O. ante la plantilla en mejor estado de forma de toda la Segunda División, el Almería de Rubi. El entrenador del Sevilla ha vuelto a tener que tirar del filial para tapar los huecos de la primera plantilla blanquirroja, ya sea por lesiones y porque están apunto de dejar la entidad para siempre.

Los tres lesionados del Sevilla: Djibril Sow, Chidera Ejuke y Tanguy Nianzou

A las tres bajas ya conocidas para el encuentro entre el Sevilla y el Almería por lesión (Djibril Sow, Chidera Ejuke y Tanguy Nianzou), se le suman otras cuatro ausencias de última hora que dificultan más los planes de García Pimienta. De los tres jugadores tocados la única duda era si el suizo Djibril Sow llegaba, o no, para el encuentro ante el Almería. Finalmente, como ha confirmado García Pimienta, el centrocampista del Sevilla será baja para la ronda copera. Pero, si nada raro ocurre, estará disponible para el encuentro de la semana que viene ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. De esta forma, el suizo cumplirá el plazo establecido por su parte médico, que indicaba entre estos dos encuentros.

Nemanja Gudelj, baja dura para el Sevilla

Las otras cuatro bajas del Sevilla para Almería se diferencian en dos casos diferentes. Dos indisposiciones y dos salidas inminentes en el mercado invernal. Los problemas de García Pimienta se han agrandados esta mañana cuando ha conocido la noticia de que Nemanja Gudelj está enfermo en su domicilio por una indisposición. Como ha comentado el técnico catalán en la rueda de prensa, el serbio se encuentra con fiebre y no podrá viajar a Almería: “Gudelj no ha dormido en toda la noche con fiebre y problemas estomacales y no va a poder viajar. Hoy salimos en autobús y esperemos que no tengamos ninguna baja de aquí a mañana. No vamos a poner ninguna excusa. Vamos a sacar un equipo competitivo para poder pasar la eliminatoria”, afirmó el catalán.

A Nemanja Gudelj se le suma otra baja de menor calado, pero que sí ha generado un cambio en la convocatoria del Sevilla. Es el caso del guardameta Alberto Flores. El de Fuentes de Andalucía también sufre una indisposición y tampoco estará en la convocatoria. En su lugar le sustituirá Matías Árbol.

Barco e Iheanacho: los descartes, apunto de salir

Por último, las otras dos bajas del Sevilla no se deben a indisposiciones, sino a que está muy cerca de salir del club nervionense. Uno de ellos es Valentín Barco. El de Buenos Aires está ultimando la ruptura de su cesión con el Sevilla para volver al Brighton de forma momentánea antes de marcharse, de nuevo, cedido. Sin embargo, el argentino, pese a que haya empaquetado ya parte de sus cosas como mostró su prometida en redes sociales, ha vuelto a entrenar con normalidad con el club. No obstante, no estará en Almería. El ex de Boca Juniors ha pedido a García Pimienta no formar parte de la convocatoria: “No va a venir. Va a entrenar. Pero no se puede decir nada porque hay intereses. Es un jugador que no tiene los minutos que esperaba. Está entrenando bien y normal, pero ha pedido no venir mañana”, comentó.

El último caso es el de Kelechi Iheanacho. El delantero nigeriano se encuentra ausente, según el club, por unas molestias musculares. Pero la realidad, como ha confirmado el propio García Pimienta, es que está cerca de salir del Sevilla y que tiene ya ofertas encima de la mesa para abandonar la estructura de Nervión: “Kelechi tiene ofertas de otros clubes; Pero está con unas molestias y no pudo entrenar ayer, no va a entrenar hoy y no va a poder viajar. Tiene ofertas. Y no sé si acabará saliendo o no. Lo cierto es que no viaja por unas pequeñas molestia”, comentó Pimienta. El jugador sólo ha entrenado un día desde su vuelta, el pasado 30 de diciembre. Muy probablemente esté viviendo sus últimas horas como jugador del Sevilla.