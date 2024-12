Djibril Sow se pierde lo que resta de año: tiempo de lesión y partidos

Nuevo integrante en la enfermería del Sevilla. Hace tiempo que Xavi García Pimienta no tiene una semana tranquila. Alguna en la que no se le cae ninguno de sus activos. Tras las últimas dos lesiones en la plantilla sevillista, Tanguy Nianzou y Adrià Pedrosa, el cuadro andaluz ha confirmado una nueva baja para las próximas semanas. Se trata de Djibril Sow. El centrocampista suizo era uno de los jugadores que se encontraba muy delicado físicamente tras los últimos partidos. De hecho, el pasado martes no se ejercitó junto al resto del grupo para tratar de prevenir una lesión. Un contratiempo que no ha podido evitar finalmente el centrocampista del Sevilla. Por fortuna para García Pimienta, no se trata de una lesión grave y contará con Sow dentro no muchos días. Pero sí que trastoca sus planes inminentes, más aún después de que comenzase a asentarse en el once inicial del catalán.

El parte médico de Djibril Sow

La lesión de Djibril Sow se produjo a lo largo del entrenamiento de este jueves. El suizo, que se había reintegrado con normalidad a los entrenamientos con el Sevilla el pasado miércoles, se ha visto obligado a dar un frenazo en seco en su progresión esta temporada. Según ha informado el parte médico del Sevilla, Sow sufre una lesión miofascial en el aductor largo de su muslo izquierdo. Como recalcan desde el club, no se trata de una lesión preocupante, aunque sí que deberá dejar de pisar el césped de la ciudad deportiva durante unos días para recuperarse al completo de su lesión. Se trata de la segunda lesión muscular del suizo en lo que va de temporada. En el encuentro ante el Deportivo Alavés, en Mendizorroza, ya cayó lesionado por una lesión de grado 2 en los isquiotibiales, mucho más grave de la actual que le dejó algo más de un mes apartado.

¿Cuánto tiempo estará de baja Djibril Sow con el Sevilla?

La actual lesión del suizo no le alejará mucho del campo de fútbol, pero sí que se perderá lo que resta de 2024. Según ha podido saber Diario de Sevilla, Djibril Sow estará lesionado entre dos y tres semanas de baja. Es por ello que, seguro, se perderá el partido ante el Celta de Vigo y ante el Real Madrid, las últimas dos citas de este año. Tras ello, con el parón de navidad de por medio, hay un importante colchón de tiempo para que el centrocampista internacional por Suiza regrese al trabajo de grupo de Xavi García Pimienta. En el club calculan que volverá a las convocatorias entre el partido de Copa del Rey frente al Almería o el primer partido de 2025 de LaLiga EA Sports, ante el Valencia en el Sánchez-Pizjuán, todo ello si su recuperación progresa según lo esperado.

Djibril Sow, durante el Sevilla-Getafe. / AFP7

Las alternativas a Djibril Sow

Sin Djibril Sow disponible, García Pimienta vuelve a perder a otro efectivo más en el centro del campo. Las lesiones se siguen cebando con una de las posiciones más delicadas para el entrenador del Sevilla en esta primera vuelta, después de haber tenido en la enfermería bastante tiempo a Sambi Lokonga y a Saúl Ñíguez. Sin el suizo, vuelve a aparecer en escena, además del ilicitano, que se da por hecho que irá cogiendo protagonismo con el paso de las jornadas, a Juanlu Sánchez. El de Montequinto se desenvolvió muy bien en el último compromiso en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El canterano del Sevilla jugó más caído a banda y le ‘dio’ el centro del campo a los otros dos jugadores sevillistas para así tener más libertad a la hora de atacar. Esa variante podría repetirla en las próximas citas ante la ausencia del suizo.