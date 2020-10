Así será el sorteo de la Champions League 2020 - 2021

Hoy jueves 1 de octubre se juega las 17:00 en Ginebra un partido muy importante para 32 equipos. El sorteo de la fase de grupos de la Champions League es un evento clave para el devenir de la temporada futbolística. Una temporada, que al igual que el sorteo, será extraña por la presencia de la pandemia en el continente. El sorteo será a puerta cerrada y marcará el calendario de partidos de una Champions que comenzará más tarde que en años anteriores pero que mantiene su formato. No habrá, salvo cambio de última hora, final a ocho en una ciudad neutral y eliminatorias a un partido. Vuelven las idas y las vueltas.

Los bombos

El sorteo no será puro. Como es habitual, vendrá marcado por cuatro bombos de ocho equipos que se distribuirán en ocho grupos de cuatro equipos. Estos bombos se conforman en base al Coeficiente UEFA, excepto el primer bombo, que está conformado por los seis campeones de las seis mejores ligas y los campeones de las ediciones pasadas de la Champions (Bayern) y la Europa League (Sevilla). Como el Bayern es también el campeón alemán, entra en este selecto grupo el campeón de la séptima mejor liga (Oporto).

No obstante, no todo dependerá de la suerte, puesto que hay condicionantes: no se pueden enfrentar equipos del mismo país en un mismo grupo y tampoco podrán hacerlo aquellos de países que tengan conflictos políticos activos. Por ejemplo, los de clubes de Rusia y Ucrania.

Bombo 1: Bayern, Sevilla, Real Madrid, Juventus, PSG, Liverpool, Zenit y Oporto.

Bombo 2: Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Dortmund, Ajax y Shakhtar.

Bombo 3: Inter, Lazio, Atalanta, Leipzig, Olympiacos, Dinamo de Kiev, Krasnodar y Salzburgo.

Bombo 4: Monchengladbach, Rennes, Istambul Basaksehir, Ferencvaros, Lokomotiv de Moscú, Midtjylland, Brujas y Marsella.

Reglas y formato del sorteo de Champions

Del sorteo saldrán ocho grupos de cuatro equipos que serán nombrados de la A a la H. Por tanto, habrá seis jornadas y todos jugarán contra todos los de su grupo en casa y a domicilio. Los dos primeros pasarán a octavos de final, los terceros irán a la Europa League y los colistas de cada grupo quedarán eliminados de las competiciones europeas.

Otro factor a tener en cuenta es el de los días de competición, que volverán a ser los martes y los miércoles. Los grupos A, B, C y D jugarán un día y E, F, G y H el otro. Para evitar que los clubes de un país jueguen todos un martes y ninguno el miércoles, se limita a un máximo de dos por Federación el mismo día. Aparte, la UEFA hace que los grandes equipos del mismo país no coincidan. Por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelonano disputan sus jornadas el mismo día.

Calendario de la Champions 2020- 2021

Jornada 1: 20 y 21 de octubre.

Jornada 2: 27 y 28 de octubre.

Jornada 3: 3 y 4 de noviembre.

Jornada 4: 24 y 25 de noviembre.

Jornada 5: 1 y 2 de diciembre.

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre.

Octavos de final: 16, 17, 23 y 24 de febrero la ida; 9, 10, 16 y 17 de marzo la vuelta.

Cuartos de final: 6 y 7 de abril la ida. 13 y 14 de abril la vuelta.

Semifinales: 27 y 28 de abril la ida. 4 y 5 de mayo la vuelta.

Final: 29 de mayo (Estadio Olímpico Atatürk de Estambul).