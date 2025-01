Sow: "En cinco años no tuve lesiones y aquí en pocos meses he tenido tres"

Djbril Sow ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación y el centrocampista suizo ha reconocido que no está al nivel que demostró en el Eintracht Fráncfort, con el que conquistó una Europa League precisamente en el Sánchez-Pizjuán.

El futbolista helvético ha indicado que la posición en la que se ubica no es igual a como jugaba en Alemania, con un poco más de libertad para sumarse al ataque. “La posición te da un poco de confianza. Me siento más cómodo jugando así, pero también digo que puedo mejorar y hablar más en el campo”, ha explicado Sow, que no ha pasado por alto el tema de los problemas físicos que ha padecido desde que llegó al Sevilla:

“Fue extraño, en los cinco años anteriores no he tenido lesiones, pero aquí en pocos meses he tenido tres lesiones. Es un palo, quería ayudar al equipo pero no estaba preparado”, ha insistido.

En este sentido, Sow también ha comentado que no le preocupa si juega en el doble pivote con un perfil u otro. “Es importante jugar en mi posición, me da igual con quién, porque todos los jugadores del centro del campo tienen mucha calidad. Me da igual si juego con Sambi (Lokonga), con Agoumé o con Saúl”, ha explicado, al igual que ha comentado cuál debe ser el objetivo del Sevilla ahora mismo. “Son importantes las últimas 5 ó 6 jornadas, pero ahora cambia mucho si pierdes o ganas 2 partidos”, advierte el suizo, que parece haber perdido el tren de la selección, aunque es algo qe no le preocupa: “Mi primer objetivo es estar bien en el Sevilla y hacer algo especial. Es algo extraño, pero me concentro sólo en el Sevilla. No puedo hacer nada”.

Lukebakio y Badé

También se ha referido el futbolista del Sevilla en la posible salida de dos de los jugadores con más calidad en la plantilla: Lukébakio y Badé.

“Son dos jugadores muy importantes para nosotros, son buenos chicos y humildes. Tienen ganas de hacer algo bueno en el Sevilla y no los veo con la cabeza fuera del club. Creo que se van a quedar con nosotros”, precisó.