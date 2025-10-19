De un Suazo que pasó del blanco al negro a un Januzaj que está siempre en el lado oscuro

Suazo trata de superar a un Maffeo que se arroja al césped para cortar el balón.

Decepción para todos los sevillistas, que se habían esperanzado con el tercer triunfo consecutivo después del gol que adelantó a los suyos en el minuto 16 contra el colista Mallorca. Pero un par de errores individuales de Suazo y Januzaj provocaron que el equipo de Almeyda se fuera del partido y acabara con una gran sensación de impotencia.

Suazo | Estaba rindiendo a su nivel, pero se hundió tras el error del 1-1

Suazo trata de quitarle un balón a Darder. / Antonio Pizarro

El fútbol no perdona a nadie, tampoco a los errores puntuales en un partido y el lateral izquierdo chileno pasó de héroe a villano en una acción. Su nivel estaba siendo, una vez más, notable, tanto en la defensa como en el ataque, pero esa pérdida cuando tenía fácil desprenderse del balón acabó en el 1-1. Y a partir de ahí se hundió hasta ser protagonista en las fotos de los otros dos goles del Mallorca al no saber defender a Mateo Joseph.

Januzaj | Muchos lo esperan, pero esas caídas se suceden

Januzaj se queja en una acción del partido contra el Mallorca. / AFP7 | Europa Press

No hay un partido en el que no tenga una caída para perder el balón mientras se queda reclamando una falta. Esta vez sucedió lo mismo, es cierto que pudo haber sanción, pero el criterio del árbitro fue el mismo que otras veces. Con el Barcelona el penalti, esta vez esto, sale demasiado frío.

Juanlu | Después de su control no se puede disparar así

Juanlu pelea un balón por arriba con Raíllo. / Antonio Pizarro

El fútbol exige ejercer de killer, asesino en inglés, en cada acción que se le presente a un futbolista y da igual que suceda en el minuto 1, en el 40 o en el 85, porque no se sabe su trascendencia posterior. Tras el gran control que hizo, debió sentenciar y disparó si la más mínima fe.

Vargas | Da igual en la banda que salga, él sí aporta siempre

Rubén Vargas celebra su gol con sus compañeros. / Antonio Pizarro

El suizo, que también había jugado los dos partidos con su selección nacional, fue titular y salió esta vez en la banda izquierda para ser el futbolista del Sevilla que atacó más de verdad. Suyo fue el gol inicial tras darle con fuerza al balón cuando no parecía tan fácil. Siempre buscó hacer daño.