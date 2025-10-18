Almeyda: "Cuando fallas tanto es normal que acabes sacando del medio"

Hablaba en la previa Matías Almeyda que el exceso de azúcar es peligroso y la derrota contra el Mallorca dejó un mal regusto por la forma en la que su equipo perdió, con "errores infantiles" propios en un encuentro en el que los suyos tuvieron ocasiones antes para cerrarlo, situación por la que se lamentó.

"Creo que los partidos no están nunca controlados. Para controlarlos hay que cerrarlos y siempre que perdonas dejas abierta una posibilidad al rival. Tuvimos opciones y de errores infantiles nuestros nacieron los goles del Mallorca", explicó el técnico sevillista, cuyo enfado radicaba en que ya había hablado con los suyos de "esos errores que había que evitar". "Un gol nace de un balón largo del lateral, otro de una pérdida... Esto va a ser así. Lo que tenemos que hacer es seguir una línea recta para mantener lo que estamos haciendo", recalcó.

Insistió el preparador nervionense en no marcar el 2-0, porque tras ponerse en "ventaja el partido estaba bien". "No dejábamos crecer al rival, pero en el fútbol equipos como el nuestro no puede perdonar. Dejamos abierto el encuentro. El segundo tiempo cometimos muchos errores y cuando fallas tanto es normal que acabes sacando del medio. Esto también marca nuestra realidad", dijo Almeyda, cuestionado sobre esas realidades: "Los futbolistas deberían jugar siempre al 100%. Son 90 minutos. Es verdad que puedes tener mejores días, pero pocos futbolistas pueden jugar al 60%, sólo los elegidos. Hay que partirse el alma porque si no no nos alcanza. No tenemos futbolistas para liquidar un partido en una acción y tenemos que trabajar siempre como equipo. Cuando se cometen errores exagerados el rival lo aprovecha", añadió.

Y todo tras un parón que llegó tras golear al Barça. "Había que mantener la tranquilidad, porque estamos preparados para otra cosa. Nuestros rivales son equipos como el Mallorca. Hay errores evitables. Queríamos evitar centros... Todo hubiera cambiado si hubiéramos convertido antes. Tuvimos contragolpes para agrandar el marcador", volvió a lamnetarse Almeyda, que se refirió a otra de sus realidades: "Jugamos sin Azpilicueta, que sintió un dolor en el abductor en el primer minuto, ni Alexis Sánchez, que ayer tuvo un problema en un nervio, que nos dan tranquilidad, jerarquía y manejo de tiempo dentro del campo y eso se notó. Nos pueden hacer un gol, dos..., pero hay que seguir firmes. Nos marcaron tres tantos en 10 minutos. La duda de salir o no, mata", relató.

Por último, el técnico del Sevilla se refirió a una conversación que tuvo con un aficionado en la grada al término del choque: "Escucho lo bueno y lo malo. Estaba enfadado y con razón. Había quedarle su espacio para que descargara el hombre. El señor estaba expresando su malestar y fui porque no siempre hay que arrimarse cuando se gana. Se desahogó con todo el alma. Espero que ya esté más tranquilo. Dijo dos verdades. Le di la razón", aseguró.