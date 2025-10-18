Marcao: "Hicimos lo que no había que hacer"
El central hace autocrítica por la desconexión pero, como Juanlu o Vargas, cree que hay que seguir en la misma línea de crecimiento, porque "el partido estaba controlado"
La sensación en el Sevilla es de oportunidad perdida, en un partido que estaba más o menos controlado y que se escapó en un suspiro, en ocho minutos en los que el Mallorca, mejor en el segundo tiempo, fraguó la remontada en tres chispazos aprovechando errores propios.
"Todo lo que no debíamos hacer lo hemos hecho. Estudiamos al Mallorca y fallamos. Es complicado hablar ahora, pero hay que seguir, porque estamos en una buena dinámica y creciendo en cada entrenamiento", indicó Marcao, que añadió: "El Mallorca centra muchos balones y había que estar muy cerca de las marcas. No nos convenía un partido de ida y vuelta y hay que aprender para no cometer estos errores. No sé qué ha pasado. La mentalidad era la misma que ante el Barcelona, pero faltó concentración e inteligencia", aseguró.
Juanlu y Vargas
En la misma línea se expresaron otros futbolistas como Juanlu: "Estábamos haciendo un buen partido y lo teníamos controlado., a excecpción de los últimos cinco minutos de la primera parte. Hemos tenido ocasiones para hacer el 2-0 y unos minutos de desconexión nos impiden puntuar, pero el trabajo del equipo estaba siendo bueno y ya hay que pensar en el próximo partido", indicó el canterano, que añadió "el choque estaba controlado y en ocho minutos se fue el partido". "Hay que seguir trabajando en la misma línea", apuntó.
El goleador Vargas se expresó en términos parecidos, aunque echó en fañlta haber marcado antes el 2-0 porque el Sevilla "tuvo oportunidades y de lograrlo todo hubiera cambiado". "Hay que jugar más tranquilos. Teníamos el control, pero así es el fútbol. Hay que estar positivos, porque esto es un proceso y nos debe servir para aprender cara a otros encuentros. Cada día estamos con más confianza y hay que estar positivos porque la temporada es larga", afirmó.
