El Tribunal Supremo desestima el recurso de Carole contra el Sevilla

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que en su día interpuso Lionel Carole contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Sevilla que dio la razón al Sevilla FC contra la demanda del futbolista. El lateral izquierdo francés firmó como cedido por el Galatasaray en agosto de 2017 y el club lo desinscribió en la Liga en enero de 2018 y le ofreció jugar en el Sevilla Atlético, cosa que rechazó, así como romper la cesión y volver a Turquía. Pidió más de 30 millones de euros de indemnización, demanda que no atendieron los juzgados.

Carole apenas jugó 9 partidos en la primera vuelta de la temporada 17-18. Seis de Liga y tres de Copa del Rey. En el mercado de enero, la dirección deportiva que entonces estaba a cargo de Joaquín Caparrós, antes del regreso de Monchi, realizó varios cambios en la planificación. Dejó a Carole sin ficha y dio salida a Walter Montoya, Borja Lasso y Krohn-Dehli, mientras que llegaron Arana, Layún, Roque Mesa y Sandro.

En mayo de 2018, Carole y el Sevilla acudieron al CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación), pero no hubo acuerdo entre las partes, por lo que el futbolista francés demandó al club ante el Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla. Este juzgado dio la razón al Sevilla y determinó que tenía que pagarle la indemnización mínima que prescribe el decreto 1006 de regulación de los deportistas profesionales, dos mensualidades, algo que ya había hecho el club puesto que no dejó de pagarle durante su año de contrato en la temporada 17-18, aunque no podía jugar al no estar inscrito desde enero. Sí entrenar.

Carole recurrió a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que volvió a desetimar la demanda del jugador -ahora en el Kayserispor turco-, quien interpuso un recurso de casación del Tribunal Supremo. Su demanda era de 30 millones de euros, el montante de su cláusula de rescisión, más unos 6 millones de forma subsidiaria, por gastos devenidos de lo que entendió como una rescisión de contrato, derechos de imagen y daño moral. Ninguna de estos extremos han sido admitidos por el TS, que confirma las resoluciones del Juzgado de lo Social y el TSJA en un auto fechado el 16 de julio pasado y notificado hace unos días.

Seis años después, así pues, se cierra el caso Carole a favor del club de Nervión después de un larguísimo curso judicial hasta agotar todas las instancias.