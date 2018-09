"Zarandear o dar bandazos no es bueno; denota desesperación"

Pablo Machín ha ofrecido este mediodía su rueda de prensa previa al choque ante el Standard de Lieja correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, una comparecencia en la que se la ha dado vueltas a todo. Al sistema, a las derrotas, al VAR, a las dudas, a la necesidad de mejorar, a las opciones de la plantilla… El soriano, transmitiendo la misma tranquilidad de siempre y la sensación de tenerlo todo controlado, espera que las cosas cambien y que todo empiece este jueves en el inicio de la competición “que ha hecho grande” a este club.

“Cuando se pierde parece que todo es fatal, y cuando se gana parece que no ha habido errores. Nosotros debemos ser más analíticos y creo que, aunque pueda sonar poco popular, no jugamos un partido tan malo ante el Getafe. Creo que más que mal, lo hicimos regular. Tiramos 15 veces y no tuvimos acierto. Ni fuimos tan malos el día del Getafe ni éramos tan buenísimos cuando le ganamos al Rayo”, ha comenzado diciendo el técnico sevillista, que quiere desterrar la idea de que el problema se centre en que la línea de tres defensas: “Todos defendemos y todos atacamos. Las ocasiones que concedimos fueron tres e hicieron dos goles. Ha sido un partido puntual en el que nosotros no estuvimos acertados, pero seguimos trabajando y esperemos que se vea pronto la mejora. No es cierto que nos generaran más ocasiones de las que generamos nosotros. Por supuesto que podemos plantear jugar dos delanteros, con cuatro defensas… pero nuestra idea general básica es jugar con esa línea de tres defensas y ser un buen bloque defensivos”.

Los pitos de la afición. “Nuestra afición es ejemplar, señorial, que está con el equipo desde el minuto cero y a poco que le demos algo están con nosotros. Sí es verdad que es soberana de expresar su estado de ánimo cuando acaba el partido y eso fue lo que creo que ocurrió el otro día. Es verdad que venimos en este club de una etapa de éxitos, pero no podemos vivir del pasado, sino de lo que somos hoy”.

Mucha presión con dos derrotas. “Negativo seguramente lo es, pero tampoco lo veo mucho, también te digo que no me gusta ser conformista. Hay momentos que puede parecer exagerado, pero el fútbol es así, pasional, y en Sevilla también. Nos gustaría que no se oyera un runrún en el campo, pero tenemos jugadores profesionales para que estén por encima de eso. Los jugadores no bajan los brazos y eso es lo que yo no perdonaría. Y eso no sucede. Enfrente hay rivales y no somos sólo nosotros los que jugamos”.

El dúo Roque Mesa-Banega. “Tenemos tres bajas de larga duración y súper importantes. Gonalons en teoría nos iba a dar mucho, viene a sustituir a un campeón del mundo y en los partidos que ha jugado lo ha demostrado. El resto de bajas también las vamos a notar. Eso es una realidad, pero no vamos a ganar nada recordando a los que no están. También tenemos a Amadou y en algunos partidos hemos incluido ahí al Mudo Vázquez”.

Cambiar. “Zarandear o dar bandazos no es bueno. Denota desesperación. Yo tengo claro cómo tiene que jugar el equipo, ellos lo comparten, todos queremos jugar a lo mismo y el equipo cree en ello. No porque haya un cambio hay que señalar a nadie y decir que no estoy contento con un futbolista”.

Dos delanteros. “Si seguís mi trayectoria en el equipo anterior, empecé con dos delanteros, llegando mucho por banda y centrando para esos dos nueves. Luego por circunstacias de lesiones cambianos. Pero pienso que hay que ver un plan A y un plan B. Tenemos delanteros de diferentes características, Ben Yedder, Muriel y Promes qe también pueden jugar ahí… Pero si salimos con dos delanteros de salida nos quedamos un poco sin opciones después. Hay verlo todo”.

El VAR. “Es cierto que las decisiones más controvertidas o erróneas las hemos sufrido nosotros. Hemos sido el conejillo de indias. A poco que hubieran acertado un poco más podíamos estar mejor en la Liga. Sabemos que es difícil arbitrar y lo comprendemos, pero con la ayuda tampoco debe ser muy difícil corregir”.

La Europa League. “Estar en esta competición ilusión a mí me hace muchísima, pero al sevillismo también. Es la competición fetiche del Sevilla y si es un club tan grande es por esta competición. Lo primero es estar, hemos pasado tres eliminatorias y no es tan fácil como parece. El Standard, por ejemplo, no ha tenido que jugarlas. Viene de la Champions, ha sido segundo en su liga, tiene nombre, es un histórico de Europa y tiene un buen trato de balón y jugadores con mucho físico. No siempre hacen juego directo, hay veces que hacen juego elaborado. Creo que somos superiores, pero no será fácil”.

Ganar el sexto título. “Me considero una persona bastante cabal, y para llegar a eso hay que jugar creo que veinte y pico partidos. Requiere estar en tu mejor momento en el partido concreto. El Sevilla ha ganado muchas copas de la UEFA, no sé si seremos el tercer favorito o no, como dicen las apuestas”.