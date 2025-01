Valentín Barco, muy cerca de cambiar Sevilla por Estrasburgo

Ahora sí. Valentín Barco está muy cerca de dejar el Sevilla. Después de un mes negociaciones e idas y venidas para cerrar su marcha de Nervión -e incluso falsas alarmas de mudanzas-, el argentino está a punto de poner punto y final a su historia en Nervión. Ha sido un mes convulso en lo que ha rodeado al joven Barco en sus cinco meses en el Sevilla. Desde el pasado mes de diciembre, cuando García Pimienta empezó a alienar a Kike Salas por delante suya en el lateral izquierdo, el argentino dio por hecho que no tenía sitio en Nervión y que debía buscar un nuevo destino para continuar con su carrera deportiva. Sin embargo, su marcha lleva atascada desde primeros de año con la posible salida al Porto luso. Finalmente, el destino de Barco no será en Do Dragao, sino en Francia donde continuará su carrera más allá de junio de 2025.

De Inglaterra a España... y ahora a Francia

Según ha informado Fabrizio Romano, Valentín Barco está muy cerca de romper su cesión con el Sevilla en las próximas horas para unirse al Racing Club de Estrasburgo en las próximas horas en calidad de cedido con una opción a compra obligatoria de 10 millones de euros. De esta forma, el club francés se hará cargo de la mitad de la ficha correspondiente del argentino, después de pasar la primera parte de la temporada en Nervión, y, además, se hará cargo de los servicios de Valentín Barco más allá del próximo mes de junio, desprendiéndose así el Brighton de él.

Sin la confianza de Pimienta

No obstante, el club británico se guardará un 10% de porcentaje de una futura venta. En lo que respecta al Sevilla. El jugador llevaba varias semanas al margen del grupo, excusado por unas sobrecargas musculares. García Pimienta no contaba con él y el argentino perdió en diciembre todo tipo de esperanza para tener minutos en el Sevilla tras varios roces. Es por ello que, si todo va según lo previsto, Barco dejará la capital andaluza en las próximas horas para unirse a su nuevo club.

El propio Xavi García Pimienta hablaba sobre su futuro antes de viajar a Madrid para enfrentarse al Getafe este mismo sábado. El técnico catalán dio por hecha su salida: “Valentín está a punto de solucionar su salida del club. Si el martes es jugador del Sevilla será uno más, porque lo que él quiere es jugar. Si se queda, se tendrá que ganar el sitio y será uno más. Es un jugador cedido, no está teniendo los minutos y está pensando en marcharse”, aseguró el entrenador del Sevilla.