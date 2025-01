El Sevilla inscribe a Akor Adams en LaLiga y estará en Getafe

Ya es oficial. Akor Adams estará este sábado en el encuentro entre el Sevilla y el Getafe. La directiva sevillista ha conseguido inscribir al futbolista nigeriano en LaLiga para que pueda participar esta misma jornada en el Coliseum. Era uno de los objetivos de la dirección deportiva de Víctor Orta antes de acometer el fichaje el exjugador del Montpellier que, independientemente de la salida de Iheanacho, pudiese estar disponible para García Pimienta. De esta forma, el Sevilla evita el caso ‘Valentín Barco’ del pasado mes de agosto. El argentino llegó a Nervión sin el espacio salarial suficiente para ser inscrito, teniendo así que esperar a salidas -la de Joan Jordán- para poder ser parte de las convocatorias de García Pimienta.

Las primeras impresiones de García Pimienta

De todos modos, la inscripción de Akor Adams fue confirmada este viernes por el propio entrenador del Sevilla, Xavi García Pimienta. Durante la rueda de prensa previa al encuentro: “Me han dicho que no hay problema y que puede venir convocado. Está para el partido de mañana. A nivel físico no tenemos ninguna duda sobre él. Viene convocado para el partido de mañana. Si tiene que jugar algo, está en condiciones de hacerlo bien. Ha hecho bastantes entrenamientos al nivel, pero se tiene que ir adaptando. Para empezar el idioma. Después también a la forma de entrenar y jugar, pero eso va a ser progresivo. Viene con muchísimas ganas. Es un chico magnífico, lo hemos conocido a grandes rasgos a nivel personal. Considero, y él considera, que es una gran oportunidad para él y creemos que lo va a dejar todo por el Sevilla, porque además entra dentro de su manera de jugar”, afirmó el técnico catalán.

Los primeros días de Akor Adams

Asimismo, Akor Adams llega del Montpellier tras invertir en él casi 6 millones de euros, la apuesta más grande de Víctor Orta de toda la 2024-25. En sus primeros días, el jugador ha reconocido que está entusiasmado de llegar a Nervión y que el Sánchez-Pizjuán le ha causado una gran impresión el día ante el Espanyol: “Estoy bien, muy contento de estar aquí. Ha sido una recepción muy cálida. Han pasado muchos días hasta este momento, pero estoy contento de que hemos terminado todo. Estamos aquí, en este momento. Creo que ha sido fantástico. La primera impresión que me ha dejado me ha gustado mucho. Desde el himno, que me ha gustado muchísimo. Creo que hay una atmósfera muy positiva. Los fanáticos son muy buenos. Deberíamos haber ganado el partido, pero España fue muy defensiva. Espero que la próxima”, afirmó el nigeriano.

Así ha sido el primer día de Akor Adams con el Sevilla / Juan Carlos Muñoz

La valoración de Víctor Orta

Por otro lado, desde el Sevilla están muy confiados en que la operación de Akor Adams salga bien. Víctor Orta, su principal baluarte y artífice de su fichaje, aseguró que es un refuerzo extraordinario para el club: “Nosotros hacemos una evaluación técnica, económica, de adaptabilidad y demás y tomamos la decisión con el presidente y el entrenador y al final decidimos que Akor Adams podría ser la mejor opción por rendimiento que podíamos encontrar. Veníamos siguiéndolos desde hace tiempo. Tuvo unos números excelentes en Noruega y en sus inicios en Montpellier. Luego pasó por otra fase y cuando supimos que estaba en números a los que puede optar actualmente el Sevilla nos lanzamos a intentar su fichaje”, afirmó el director deportivo.