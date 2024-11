Cuando otra vez todo lo arruina un descarte

Sevilla/Parecerá injusto personalizar otro desastre del Sevilla en un solo futbolista. Es más, lo es. Es injustísimo incluso. Pero el detalle retrata una planificación y retrata el cómo –el cuándo ya fue en verano– el entrenador tiene que tragar todo lo tragable para poder tener la oportunidad de hacerse un nombre en el fútbol en un histórico como el Sevilla. Igual que probablemente seguirá haciéndolo tras dar el primer aviso con el extremo. “Falta un extremo”, ha dicho. Y ha dejado caer: “En el momento que se decidió que saliera Ocampos...”.

Igual que no hay un lateral izquierdo (porque Pedrosa y Barco son más extremos que defensores) y hay cuatro laterales derechos, uno de los cuales ante la Real era mediapunta en el once titular. Marcao era un descarte para García Pimienta y como ante el Villarreal, como ante el Girona... arruinó en este caso el intento de remontada. Metiéndolo en el mismo saco que a Joan Jordán, hasta dos veces confirmó Víctor Orta en rueda de prensa que había comunicado al brasileño y a su agente que debían buscarse un equipo.

Más allá de todo eso, el Sevilla perdió la ocasión de subirse al tren de creérseelo, de ilusionar a su gente... Pero es que además lo hizo con todo lo contrario a lo que su entrenador defiende. Ordenó a su equipo esperar (luego dijo que la presión no funcionó), no fue intenso a los duelos y no salió a presionar arriba hasta pasada la hora, ya con el marcador en contra. Así que esa intensidad, esa presión a la que el barcelonés apela a que sin ella es imposible ganar no apareció.

Defensa

La idea de presión y robo quedó para otro día. El Sevilla prefirió darle el balón a la Real y retrasar la primera línea de presión. No fue de verdad. Un grave error para este Sevilla huérfano de calidad.

El resto iba a caer por su propio peso con una pareja de centrales que era una irresponsabilidad. La Real lo detectó rápido y también que la estadística decía que el flanco de Pedrosa podía ser un bizcocho blandito y apetitoso para Take Kubo. Que un jugador de Primera no sepa perfilarse para defender a un zurdo a pierna cambiada es muy grave.

Ataque

Siguiente error de García Pimienta: no saber que Álvaro Fernández y Marcao no son Nyland y Badé para querer atraer a un rival como la Real Sociedad y sacar el balón jugado como para repetir el gol de Lukébakio al Espanyol.

Imanol apretó arriba y robó y provocó innumerables faltas y saques de esquina de los intentos de salir del Sevilla en plan Guardiola. Gudelj se comió no pocos marrones recibiendo de espaldas con un rival encima, y así el Sevilla se fue empequeñeciendo. Buscar a Lukébakio era una quimera. También es sumamente fácil para los contrarios detectar que desconectar al belga (el único con calidad) es neutralizar a este equipo en ataque. Juanlu no se halla en esa posición e Idumbo es muy poquita cosa. Lo de Isaac ya se ha dicho muchas veces: solo es incapaz de parar un balón y aguantarlo.

Virtudes

La calidad de Lukébakio, pero cada vez está más encorsetado.

Talón de Aquiles

Tercer error: creer que un partido se puede ganar con las mismas armas que el anterior. La Real no es el Espanyol y cuando el Sevilla quiso tirar de intensidad ya era tarde.