Monchi: "A pesar de todo, dependemos de nosotros mismos"

Como es habitual en cada desplazamiento de Champions, Monchi ha analizado pormenorizadamente todos los aspectos del partido, también de parte de la actualidad, ante los medios del Sevilla. El director general deportivo del club reconoce sus nervios, pero también muestra su confianza en la capacidad de este grupo: "La gente sabe que el equipo va a estar". "Soy optimista, analizándolo de manera objetiva, no de subjetiva porque es mi equipo. De forma objetiva, soy optimista", concluía finalmente.

"Estoy tensionado, nervioso y con ganas de que llegue la hora del partido -reconocía Monchi-. Es un día importante, un día definitivo y aprovecho tu adjetivo de final inesperada... No sé si inesperada, pero final, seguro, porque no hay mañana. Esto es hoy y además hay pocas opciones: ganar o ganar".

El director general deportivo nota un ambiente de confianza en la respuesta del Sevilla tras su demostración de supervivencia y su juego en los últimos encuentros: "La imagen del equipo en los últimos partidos ha elevado el nivel de optimismo, y el sevillismo está esperanzado con que el equipo esté a la altura de las circunstancias. Este grupo transmite eso, confianza, puede fallar o no, pero la gente sabe que el equipo va a estar".

El frío y la nieve pueden condicionar. En el entrenamiento estaba húmedo y se levantó por la incidencia climatológica, pero... "No va a ser un condicionante negativo, va a ser dos o tres grados bajo cero, es frío, pero es para los dos equipos".

Joan Jordán avisó de que hay que tener tranquilidad. Y Monchi coincide: Quiero imaginar un partido en el que el Sevilla sea dominador, que sea capaz de nadar y guardar la ropa. Joan Jordán ha dado un poco la clave, porque en un partido de ida y vuelta nos pueden hacer daño. Vamos a intentar tener el control del partido, girar, dar vueltas, no obsesionarnos, no precipitarnos... Ese es el partido que quiero, un partido en el que obliguemos al Salzburgo a defender en un bloque muy bajo y no le permitamos salir a la contra".

La igualdad inesperada del Grupo G: "Mirar para atrás nos puede servir para fustigarnos, no merece la pena. Estamos donde estamos, lo avisamos en su momento, que el grupo era extraño, de nombres no muy llamativos pero de equipos muy competitivos. No creo que haya muchos grupos donde cualquiera pueda ser primero, segundo, tercero o cuarto. Hay que mirar para delante, para hoy, que es el presente y asumir que estamos como estamos y que, a pesar de todo, dependemos de nosotros mismos".

Partido sin público: "No es una ventaja, pero posiblemente sí una desventaja para ellos. No jugar con su afición les tiene que sentar mal. Cuando jugamos contra ellos teníamos reducción de aforo, estábamos al 60% y nos hubiera gustado estar al 100%, y más sabiendo cómo aprieta nuestra gente. Son condicionantes que no dependen de nosotros y que sí, ellos pueden argumentar como un hándicap negativo, pero tampoco creo que sea definitivo".

El riesgo económico: "A nivel deportivo es uno de los objetivos de la temporada, pasar a la siguiente fase, y si no se cumple habremos fallado en ese objetivo. Y luego está el matiz económico, Es una situación económica difícil en todos los clubes que se te escape la vía más importante de ingresos que es la Champions es un palo a la cuenta de resultados, Es posible que pueda pasar y tendremos que buscar soluciones, lógicamente".

Ilusión en lugar de presión: "No tenemos que mortificarnos. Estamos en una situación difícil, pero privilegiada, porque dependemos de nosotros mismos y no tenemos que mirar marcadores ni nada. El grupo lo sabe y hay ganas de hacer importante esta noche. En ese aspecto nuestro grupo está motivado y sabe lo que se juega, luego saldrá mejor o peor, pero esa ilusión que dijo el míster se nota en el grupo".

La lección del Lille: "Si uno se equivoca y reconoce el error y lo rectifica, pues ha mejorado, El grupo asumió como un error grande esa segunda parte con el Lille, nos precipitamos y nonos dimos cuenta de los tiempos del partido. Y hoy es un día en el que no tenemos que ganar en el minuto 1. Tenemos que ganar en el minuto 94, 95 ó 96".

Evitar que abran el partido: "Ellos son un equipo al que le gusta que el partido se descontrole porque son muy buenos en las transiciones defensa-ataque, tienen gente muy rápida. En Sevilla cuando nos hicieron daño es cuando perdíamos el balón en zonas peligrosas, cuando te roban ahí son muy parecidos al Dortmund o al Lille y tenemos que tener cuidado, son equipos muy verticales. Hay que tener buena vigilancia defensiva"

El empate les vale: "Ellos tienen una ventaja, que de los tres resultados les valen dos, a nosotros sólo uno. El empate les vale. No tienen esa desesperación de salir en tromba y tal. Pero en Austria están acostumbrados a dominar y tampoco vaticino un equipo encerrado atrás".

Rendimiento en Liga yen Champions: "No hay una explicación. La motivación es la misma y no creo que los rivales de la Champions sean mucho más buenos que los rivales de la Liga. Hemos jugado con el Madrid, el Villarreal, la Real, el Betis... Y en todos los partidos hemos estado a un buen nivel. El Milan, que aspira a ganar el Scudetto, ha quedado fuera de Europa. El Dortmund ha quedado fuera de la Champions... Hay matices y los errores se pagan caro. Nosotros hemos cometido errores".

Su mensaje en Twitter: "Me apetecía, en un partido en el que el equipo se fajó y estuvo a un buen nivel de compromiso, a lo mejor no tanto de físico o fútbol en el segundo tiempo, pero da gusto ver cómo defienden cada minuto de partido, el resultado. A mí me gusta mucho ganar así, ver al equipo implicado y esa sensación de que en cada balón se acaba el mundo, quería enviar ese mensaje. Quería reforzar desde mi humilde rincón de las redes sociales, quería reforzar a un grupo castigado que lo están castigando en parte las lesiones, en parte la mala suerte, que en algunos partidos no nos ha sonreído la fortuna. Y tenemos una racha de lesiones de jugadores importantes. Y quería reforzar ese carácter competitivo, que es lo mínimo que le puedes pedir a un grupo, juegue mejor o peor. Yo en mi charlas les digo que cuando se vuelvan en el autobús, después de jugar en el campo del Betis, el del Real Madrid o del Salzburgo, que tengan la sensación de haberlo dado todo, de haberlo entregado todo. Si eso lo has hecho ya has cumplido una parte importante".

Confianza plena en el grupo: "Es un grupo que no baja los brazos, no utiliza la excusa como argumento, nunca, habiendo momentos que podría hacerlo. Yo creo que eso va en el espíritu del cuerpo técnico, de los jugadores más veteranos, Joan, Fernando, Diego, Ivan... Gente que transmite mucho al grupo. Yo hablaba con ellos y transmitían confianza, sabiendo que vamos a sufrir, pero hay que tumbarlo. Es un equipo que difícilmente entrega la cuchara. No recuerdo partidos en los que el equipo haya dicho, bandera blanca, me voy. Siempre ha luchado hasta el último momento".

El estado de Acuña: "Marcos cuando terminó el partido estaba fastidiado pero ayer ya decía que estaba bien, es un fuera de serie y los plazos con él son siempre provisionales. Dentro de la gravedad de la lesión, porque es muscular, estamos tranquilos porque va a estar seguro antes de lo previsto".

La lesión de Lamela: "Es un palo, un palo gordo. Yo de hombro algo sé, porque tuve una lesión como la de él. Y fuimos preocupándonos poco a poco, porque no despaercía el dolor y nos fuimos preocupándonos. Ès una baja importante, porque es un jugador que nos estaba dando mucho, tanto a nivel de gol como al de verticalidad en el juego. ha sido una baja muy inesperada".

Rectificación en el mercado: "Los planes están ahí y vamos a intentar ser lo más coherentes posible valorando situación deportiva y situación económica. Si no se hubiera lesionado Lamela y no se fuera En-Nesyri la situación sería buena... A lo mejor ahora el perfil de lo que queremos traer cambia. Tenemos que hacer un cambio total en la hora de ruta pero sí una rectificación".

"Hoy no es día de charla ni de motivación. Hoy la motivación está. La faceta motivadora hay que usarla a cuentagotas, no se puede abusar. Hoy me he cruzado tras el desayuno con Óliver, con Ivan, o con Joan, y les he preguntado "cómo estamos", pero en plan colegueo, buscando el apoyo en que Óliver me diga tranquilo y yo le diga tranquilo. El día de Colonia, por ejemplo, no hacía falta ni charla, la gente sabía lo que nos estábamos jugando".

"A los que trabajamos en el scouting no nos sorprende, porque lo conocemos. Tiene jugadores jóvenes que van a ser importantes en Europa. Este equipo de medio campo adelante tiene una media de 20 años y van a lucir en el continente europeo. Me ha sorprendido el grado de madurez que han tenido. En los dos últimos partidos han bajado un poco y han perdido, pero siendo la Cenicienta del grupo ha dado un nivel muy bueno y está a un punto de meterse en la fase siguiente".

"Yo ayer repasaba de memoria los 17 profesionales convocados y creo que menos Joan, Óliver y algún otro son todos internacionales, que han jugado partidos así muchos. Y Joan y Óliver los han jugado con el Sevilla. Ese aspecto no nos tiene que pesar la importancia del partido".