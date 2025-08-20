Segunda sesión semanal para un Sevilla Fútbol Club que ya se entrena sin Loïc Badé. A esta baja hay que sumar la de Andrés Castrín, ausente este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. La única buena noticia para Matías Almeyda es el regreso de Rubén Vargas, que se antoja vital para el choque ante el Getafe tras las lesiones de Januzaj e Idumbo. Djibril Sow ha regresado con el grupo, no así Dodi Lukebakio, que sigue al margen.