Villarreal-Sevilla, en directo el partido de Liga: Álvaro Fernández y Marcao en el once titular

El Villarreal y el Sevilla disputan su partido correspondiente a la jornada trigésima octava y última de Liga en el Estadio de la Cerámica desde las 16:15. El árbitro designado para dirigir el partido es el manchego Alberola Rojas con el auxilio en el VAR del también manchego Pizarro Gómez.

El encuentro no tiene ya ningún significado para el Sevilla. El único quizá es despedirse con un buen resultado para dejar un tímido buen regusto tras una temporada desastrosa en la que de nuevo ha coqueteado -y más que en las dos temporadas precedentes- con el descenso. Un empate o un triunfo le daría más de los 41 puntos que sumó la temporada pasada y dejaría la actual como la segunda peor del siglo XXI.

Al sevillismo ya no le interesa el encuentro sino saber qué va a pasar a partir de ahora. Quedan muchas incógnitas: la dirección deportiva es una de ellas pero no la única. También el entrenador por supuesto que debe relevar a Joaquín Caparrós tras la frustrada aventura de García Pimienta. Y sobre todo lo que deparará la lucha accionarial y si seguirá el actual consejo de administración. La lógica indica que así será por ahora hasta que no cuaje la tercera vía con una oferta que convenza a los grandes grupos.

Entretanto queda un partido que llega con muchas bajas para el Sevilla. Caparrós -afronta casi con total seguridad el que será su último partido en la historia como técnico sevillista- deberá tener cuidado con los cambios y las fichas de canteranos so pena de una inesperada alineación indebida. Si no puntúa se habrá quedado el equipo a un solo punto del descenso. Y eso sí que convertiría esta temporada en la peor del siglo aunque con los mismos puntos que la pasada: 41.