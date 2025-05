Jesús Galván, ante el reto de coger el primer equipo: "Me siento preparado"

La fisonomía del próximo proyecto del Sevilla FC es toda una incógnita. Cerrado este domingo el ciclo de Joaquín Caparrós, que tras la destitución de García Pimienta aceptó el reto de acabar la temporada en su cuarta etapa al frente del equipo, se abre una nueva vía que debe resultar del consenso entre todos los que deciden. Tampoco se sabe si Víctor Orta seguirá (que tome decisiones en este apartado ya es otro asunto), pero el caso es que los candidatos que han surgido para dirigir al equipo la próxima campaña son varios.

José Bordalás, Michel, Imanol Alguacil... son nombres que están ahí. Pero también hay quien le da opciones a Jesús Galván, que ha hecho un excelente trabajo en el Sevilla Atlético y supondría apostar por un modelo de la casa, con un entrenador de futuro que hace tiempo que merece una oportunidad.

Cerrada la temporada del filial este sábado, el ex jugador de Sevilla, Villarreal o Recreativo de Huelva ha asegurado que se siente preparado ante ese reto si llegara el caso. "Yo me siento preparado, pero no es una decisión mía. El club tendrá sus opciones. Yo estoy tranquilo y feliz, hemos hecho una buena temporada y ya lo que tenga que venir, pues ya nos iremos enterando", respondía el técnico al ser preguntado por esta posibilidad tras el último encuentro este sábado ante el Alcorcón. Galván lo único que sabe es que tiene pendiente "una charla con el director de cantera".

Galván ha llevado al filial sevillista a rozar un puesto en el play off de ascenso a la Liga Hypermotion, lo que tiene mucho mérito en el primer año en la categoría. "Hemos hecho una temporada espectacular, siendo el mejor recién ascendido". Además, durante todo el año el ex entrenador del Utrera ha tenido que lidiar con la tesitura de los jugadores que el primer equipo le ha ido quitando prácticamente en todas las convocatorias.

"Era un año importante. Refrendar el ascenso de categoría, mantener al equipo con tantas incorporaciones, un equipo nuevo hecho de jugadores de cantera. Quitando tres incorporaciones, todo era de la casa. Desde el partido contra el Recreativo de Huelva era un alivio. El carácter competitivo nos hace mirar hacia adelante, no ha podido ser. Nos deja tranquilos sabiendo que hemos hecho las cosas bien. Feliz y tranquilo. Cuando todo pase, se valorará más", añadió.