Estas son las medidas en Andalucía para controlar el ocio nocturno y eliminar el botellón

Responsabilidad y claridad. Objetivos que se marcaron a principios de semana el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y los cargos más relevantes de la junta de Andalucía. Uno de los puntos clave que trataron en dicha reunión fue la manera de tratar la incidencia del ocio nocturno en los rebrotes del Covid-19 y la necesidad de limitarlo. Además, la botella es otro de los problemas candentes del día a día, aunque ya parecía estar prohibida, parece que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía quieren ser aún más estrictos con este tema y el uso de mascarilla. En lo que va de semana, la Policía Local ha puesto 29 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y 125 por no utilizar la mascarilla.

Las personas contagiadas se han multiplicado en toda Andalucía durante esta última semana y, aunque la situación no es preocupante como en otras zonas del territorio español, el alcalde Juan Espadas no quiere relajarse en cuento a las medidas y normas de seguridad y expuso su opinión sobre el mando único: "Asumir su responsabilidad como autoridad sanitaria y mando único ante la pandemia del coronavirus y no trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos".

Tanto Juan Espadas como Juanma Moreno, han visto esos argumentos de los que hablaban y han decidido poner un poco de freno a la libertad nocturna que tanto protagonismo toma en los meses de época estival. Tras las nuevas normas de seguridad, muchos son los que las ven insuficientes, pero el presidente de la Junta de Andalucía ya recalcó que había que tomar una decisión que permitiera garantizar la salud pública y la actividad económica.

Otro tema diferente es el de la "botellona". Moreno fue mucho más estricto a la hora de hablar sobre este problema. Aunque ya hace tiempo que están prohibidas en Andalucía, con la aparición del coronavirus, la postura ante este práctica debe girar en torno a la "prohibición casi total".

Nuevas prohibiciones nocturnas

Tras las reuniones mantenidas esta semana por las entidades competentes, se ha decidido limitar la libertad en el ámbito nocturno, tanto en la franja horaria como en otros aspectos dentro de los locales de ocio. Emergencias Sevilla informó ha informado ya sobre estas medidas:

Estarán terminantemente prohibido:

Botellón.

Cachimbas o similares.

Consumo en barra.

En cuanto a las nuevas normas de seguridad:

Los locales deberán identificar a sus usuarios.

a sus usuarios. En las pistas de baile, sólo habrá mesas .

. El aforo máximo será del 60% .

. en cada mesa podrá haber un máximo de 12 personas .

. El cierre de los locales se producirá a las 5:00.

Nuevas normas que harán posible un estudio más específico de la situación del virus y su expansión por la población pero que además permitirá no dilapidar del todo las esperanzas de los empresarios.