El covid vuelve a estar en fase ascendente

Los datos del coronavirus en España apuntan a un empeoramiento de la situación de la pandemia del covid. A la hora de leer los datos también hay que recordar que desde el 28 de marzo de 2022, cuando entró en vigor la nueva Estrategia de Vigilancia y Control frente al covid tras la fase aguda de la pandemia, en el seguimiento de la pandemia únicamente se contabilizan los positivos y la incidencia en los mayores de 60 años y colectivos especialmente vulnerables.

Desde el viernes 24 se han notificado 52.218 positivos en España en la población general. De ellos 28.758 corresponden a ciudadanos mayores de 60 años.

Las cifras son más preocupantes si se tiene en cuenta que en los últimos 14 días la cifra de contagios alcanza los 100.000. Además, la incidencia acumulada pasa de los 419 casos a los 468. Esta cifra deja a las claras el repunte de casos que se está viviendo en todo el país.

La transmisión se encuentra localizada principalmente en los mayores de 59 años. El indicador de incidencia alcanza los 841 casos. La ocupación de los centros hospitalarios ha pasado de estar en el 5,5 a aproximadamente el 7,8%, es decir, de los 6.500 pacientes a los 9.500. En UCI el incremento ha sido del 3,8 al 5 %, con 433 nuevos ingresos.

En cuanto a los indicadores de mortalidad, se ha producido un descenso, de modo que han fallecido 152 personas por coronavirus en toda España durante la última semana.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la inauguración de las nuevas oficinas de la cooperativa de medicamentos y productos sanitarios Cofares ha hecho un resumen de como se encuentra la situación en España por comunidades. "En torno a 8 o 9 comunidades autónomas presentan una situación ascendente en las últimas semanas, otras 8 aproximadamente están en una situación más estable y 2 comunidades concretamente tienen una incidencia mucho más pronunciada de incremento en las últimas semanas, especialmente en las últimas 4 semanas".

Una de las comunidades con una situación realmente preocupante es Cataluña. Allí la portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha declarado que los datos no son "buenos". No obstante, por el momento no se ha previsto el establecimiento de nuevas restricciones.

Por otra parte, en Andalucía se han notificado 4.515 nuevos positivos. De ellos 2.290 son en mayores de 60. La cifra total de contagios en Andalucía desde que empezó la pandemia a 1.541.568. El número de fallecimientos ha sido de 29, el mismo número que en los datos inmediatamente previos.