Combatir la resaca del 1 de enero, una batalla mundial

Pocos volverán sin kilos de más. Muy pocos regresarán a sus hogares sin varias "heridas" de guerra navideña en las muchas batallas de atracones que se libraron estos días. La resaca es un rival duro, difícil de derrotar y que se ensaña mucho más con los vaivenes de la edad.

De nada sirve atrincherarse y cobijar la conciencia tras la frase "si no quieres tener resaca, no bebas"... un buen soldado, en estos días de fiesta, no busca excusas, se entrega.

Este malestar general viene de muchos años atrás y, a lo largo de toda la geografía mundial, miles de escuadrones buscan el arma perfecta para darle 'matarile' a la cruel resaca.

Desde aquí se apostamos por luchar codo a codo, da igual la región, la raza o la religión, para combatir a este gigante que se aferra a la idea, tras la alegría, de torcernos los siguientes días. De Estados Unidos a Japón, estos remedios son:

Estados Unidos y su Prairie Oyster

La tierra de la libertad, de las nuevas oportunidades también se topa con los sinsabores de la resaca. Tras litros de cervezas acompañados de filas de interminables chupitos, los americanos combaten los desmanes nocturnos con el mítico Prairie Oyster, una receta que se remonta al siglo pasado. Una mezcla de huevo crudo, salsa inglesa Worcestershire, sal, pimienta negra y tabasco a lo que se añade, ya según los gustos del personal, zumo de tomate y vinagre.

Alemania, el desayuno de dioses

La poderosa economía europea flaquea cuando se pasa con la sobremesa. No hay dinero que apacigüe los quebraderos físicos que trae la resaca. Pero, desde los confines de Alemania, las malas lenguas hablan de un remedio simple a la par que eficaz y que hace sonreír a la mismísima Angela Merkel. En definitiva, no es otra cosa que un desayuno de Dioses compuesto por: rollmops, arenques en escabeche rellenas con gherkins, pepinillos amargos y cebollas, todo acompañado con Katzenjammer Suppe, una sopa con salsa alemana y repollo.

Corea del Sur practica el Haejangguk

El país soberano de Asia Oriental, entre fideos y sojus, no se anda con medias tintas. Bajo una manta de rezos al gran Buda, los coreanos tienen una infalible receta llamada Haejangguk, un caldo que los habitantes del país suelen tomar exclusivamente para erradicar, de raíz, este problema de excesos. Está compuesto por col de napa, fideos, sangre de buey y varias verduras como cebollas de primavera, brotes de soja, setas. Todo mezclado con unas judías llamadas tojang y cocido en un caldo de ternera.

Rusia, échale vodka al vodka

Rusia es una nación muy extensa que va desde las playas tropicales, pasando por el bosque y acabando en la "tundra" que se brindan en los bares. Brutalidad en sus costumbres y en esta no iba a ser menos. ¿Qué será mejor el remedio o la enfermedad?, los rusos más duros aplacan la resaca con vodka pero también hacen uso de remedios más "normales" como el jugo de los pepinillos, tés con limón, el Mors, una bebida hecha de frutos rojos o los Kvas, el refresco más popular de Rusia.

Canadá y su colapso coronario

La Rusia más allá del atlántico. Canadá y sus remedios se caracterizan por la frase "the lost to the river", si la noche anterior trae consigo dolores de cabeza y fatiga, no hay nada mejor que seguir esa línea y darle una alegría al colesterol con un desayuno hipercalórico compuesto por Poutine, un plato originario de Quebec que mezcla patatas fritas, salsa de carne y queso. Ahí no acaba la cosa, si el colapso coronario les deja, terminan el banquete con el Hangover cure, un plato elaborado con patatas caseras crujientes con bacon, salchichas, carne picada, queso cheddar, salsa picante y un huevo frito por encima.

México, Pancita para la resaca

Tequila, mezcal, damiana, raicilla... México es el país más proclive a las resacas mundiales. Aunque sus habitantes son fuertes en esto del trago, hay mañanas que se complican y para ello tienen la Pancita de Res, un caldo de tripas de res que se prepara con epazote, cebolla y chile. Puedes acompañar este manjar con tortillas recién hechas y unos chilaquíes. Si eres de estómago delicado, mantita e ibuprofeno, este remedio no es el bueno.