Confiesa el autor del asesinato de la menor de Totana

El joven de 19 años detenido por la muerte de su exnovia de 17 años en Totana (Murcia) ha confesado que es el autor material del crimen, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez.

La menor asesinada se encontraba desaparecida de su domicilio desde hacía 24 horas y los agentes de la Guardia Civil tomaron declaraciones a las personas de su entorno, entre ellas al ahora detenido.

Escasas horas después de esta primera toma de declaración, los agentes volvieron a la vivienda del joven, situada en un céntrico bloque de viviendas de Totana conocido por su arquitectura como El Quesito, para volver a hablar con él, momento en el que se derrumbó y confesó el crimen.

El delegado del gobierno ha señalado que la Guardia Civil continúa investigando para instruir las diligencias del caso, y se prevé que mañana o el próximo viernes el joven pase a disposición judicial.

Vélez, que ha participado a mediodía de hoy en el minuto de silencio que se ha guardado a las puertas de la Delegación del Gobierno en Murcia en memoria de la joven asesinada en Totana, ha dicho que "se trata de un día muy triste para toda la Región de Murcia", y ha pedido el apoyo y la colaboración ciudadana para acabar "con el drama insoportable de la violencia machista".

"He estado hablando con el alcalde de Totana y le he pedido que traslade nuestras condolencias a la familia y a todo el pueblo de Totana. Todos tenemos que poner de nuestra parte para acabar con esto, porque contra la violencia machista no hay ni puede haber 'peros', todos debemos trabajar para erradicarla", ha manifestado Vélez.

El cadáver fue encontrado alrededor de las 3:30 de este miércoles por la Guardia Civil con evidentes signos de violencia y heridas por arma blanca en distintas partes de su cuerpo en el interior de un trastero situado en el segundo sótano del edificio en el que reside su ex pareja.

Allí, la autoridad judicial ordenó el levantamiento de su cuerpo minutos antes de las ocho de la mañana para su traslado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.