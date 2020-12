ElPozo despide el año con una campaña publicitaria que no deja en muy buen lugar al 2020

Se dice que "el futuro siempre empieza ahora", un futuro que se antoja incierto debido a un 2020 que nos ha dejado las fuerzas justas para comernos las uvas en la próxima nochevieja. No hay un solo español en el mundo que no quiere que se acabe este fatídico año. Tanto es así, que grandes compañías como ElPozo han querido hacer una despedida particular y a lo grande para escenificar a donde les gustaría mandar estos últimos 365 días de calvario.

La empresa con sede en Alhama de Murcia ha hecho una de las peinetas más grandes que se recuerdan a un año marcado por el coronavirus. Un paquete de salchichas ElPozo King, una de ellas sobresaliendo del paquete y ya está hecha la nueva acción viral que está siendo todo un éxito en las redes sociales. Los ciudadanos de la capital madrileña son los que se han levantado con esta insultante obra de arte que se encuentra colocada en la fachada de uno de los edificios de la calle Almagro, situada cerca del barrio de Chamberí.

Se tenía que decir y se dijo 😏 pic.twitter.com/nShgi23M1T — ElPozoKing (@elpozoking) December 15, 2020

Está claro que la pandemia está haciendo que las personas lleguen a unos niveles de cansancio indescriptibles, más aún unos jóvenes a los que va dirigida una campaña que ya dio los primeros coletazos allá por el mes de noviembre, cuando la empresa murciana realizó un spot con esa "actitud King" que animaba a los jóvenes a perseguir sus sueños, cumplir objetivos y metas mientras se disfruta del camino, la vida.

Las redes sociales, en concreto Twitter, han sido un hervidero de comentarios al respecto. Algunos vecinos de la propia Almagro han querido participar de la iniciativa y piden a ElPozo que tengan algún detalle tras el corte de mangas que tienen que sufrir diariamente. Sin pensarlo ni un segundo, han querido interactuar con los usuarios y más de uno tendrá una cesta navideña por el idílico aspaviento.

La creatividad es una de las bases principales a la hora de tener gancho publicitario, un gancho que va más allá con el mensaje directo F**KING YEAR 2020, un claim que representa el pensamiento de todos los españoles y en general de una humanidad que espera con impaciencia, ilusión y miedo lo que deparará un 2021 del que se espera, al menos, que esté libre de coronavirus, muertes y tanta tristeza.