La Guardia Civil avisa de que utilizar este elemento en el Belén es ilegal y puede acarrear multas

Con la cercanía de la Navidad llega el momento de realizar las actividades habituales, como montar el árbol y decorarlo o poner el belén. Un clásico de los belenes suele ser el uso de musgo para darle un toque verde, pero es importante conseguirlo de la forma adecuada.

Por ello, como cada año por estas fechas, la Guardia Civil lanza su habitual aviso: el musgo que se puede ver en exteriores, como campo o el monte no debe tocarse.

Los musgos, unas plantas que son delicadas y claves para su entorno

Los musgos son plantas no vasculares briofitas que carecen de estructuras complejas para distribuir agua y nutrientes por su estructura y que además se caracterizan por su pequeño tamaño. Pueden verse en el campo y en los bosques, así como en multitud de superficies en exteriores como las paredes de algunas casas o el suelo.

Como destaca la Guardia Civil desde la publicación que han hecho en redes sociales, el musgo que aparece en los exteriores es clave en su lugar, puesto que ayuda a captar el agua y a que otras plantas germinen, así como mantener la humedad del suelo, absorber el agua de la lluvia (reduciendo el riesgo de inundaciones) y prevenir que el suelo se erosione. Además, da hogar a otras especies de plantas e insectos. Y de arrancarlo, este tardará bastante tiempo en volver a crecer y cumplir sus funciones.

Y si no convence la importancia de dejar el musgo tranquilo por los beneficios que aporta a la naturaleza o por lo bonito que queda en su sitio, también se ha de saber que arrancarlo puede suponer sanciones según lo establecido en la Ley de Montes, que pueden ir desde los 100 a los 200.000 euros si se comete la infracción en un paraje natural protegido.

Las alternativas

Si el belén no está completo sin musgo, no pasa nada, hay opciones que no implican arrancarlo de su hogar. Se puede comprar musgo natural cultivado de forma controlada, apostar por el musgo artificial o por otras alternativas, como sustituirlo por serrín verde y marrón y pegarlo en las superficies deseadas.

Tanto el musgo natural como el artificial se pueden encontrar fácilmente por internet, aunque hay que tener precaución con el primero, ya que requiere de cuidados para que luzca bonito en nuestro nacimiento. Por ejemplo, desde el blog de jardinería La Villa, recomiendan regar el musgo de forma diaria durante las primeras semanas para mejorar el crecimiento y que se quede fijo en su lugar y, además, es mejor hacerlo con un pulverizador. También, que no esté en una zona en la que no reciba la luz directa y haya algo de humedad, como por ejemplo la que aporta el uso de un humidificador.