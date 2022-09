Igualdad contabiliza 19 feminicidios fuera del ámbito de la pareja en 2022

Más información Mayo, mal mes para la violencia de género

En los seis primeros meses del año un total de 19 mujeres han sido asesinadas por el mero hecho de serlo, fuera del ámbito de la pareja o ex pareja, según los datos del Ministerio de Igualdad, que destaca que en todos estos feminicidios el asesino era conocido de la víctima, en más de la mitad de los casos eran familiares.

Son los datos provisionales que han presentado este lunes la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que muestran que de los 19 feminicidios desde enero a junio, once han sido familiares (58%); dos, sexuales (10%); y seis, sociales (32%).

Fue a finales del pasado año cuando el departamento que dirige Irene Montero presentó, por primera vez, la clasificación de feminicidios propuesta por la Delegación del Gobierno y advirtió entonces de que al tratarse del comienzo de una nueva forma de recogida de datos, era necesario un periodo previo de pruebas ante la dificultad de obtenerlos, depurarlos y coordinar a los agentes implicados.

Además, la recopilación de los datos en estos casos presenta diferencias sustanciales a los que se producen dentro del ámbito de la pareja o ex pareja, ya que, por ejemplo cuando el agresor no ha tenido o no tiene relación sentimental con la víctima, el tiempo necesario para la recogida de información y la confirmación puede ser muy superior.

Rosell ha pedido expresamente que no se sumen estos datos de feminicidios con los ocurridos en el ámbito de la pareja o ex pareja y se comparen con otros años para no causar "alarmas injustificadas", ya que en este tipo de asesinatos, al ser la primera vez que se contabilizan, no hay serie histórica.

La secretaria de Estado de Igualdad ha querido destacar el "dato escalofriante" de que el 100% de los agresores era conocido por las víctimas y que, además, el 59% eran familiares, es decir, son asesinatos "que no se dan de forma aleatoria" y muestran la realidad de que los llevan a cabo "los entornos más conocidos".

Los datos provisionales presentados por Igualdad muestran que de los once feminicidios familiares, en nueve de ellos el agresor era descendiente de la víctima (en seis de los casos eran hijos y en tres, nietos), que en el 45,5% convivía con la mujer.

En el caso de los sexuales, los presuntos agresores fueron un vecino y un conocido. En ambos casos, las víctimas eran niñas menores de 16 años.

Así, Rodríguez ha insistido en que las mujeres sufren la violencia como hijas, esposas, parejas, compañeras sexuales pero también como madres y abuelas.

Y respecto a los feminicidios sociales (asesinatos de mujeres por una agresión, de carácter no sexual, a manos de un hombre con el que no tenía ninguna relación íntima ni familiar), que Igualdad ha registrado 6, en tres, el agresor era un vecino; dos eran compañeros de piso, y otro era un conocido.

No ha habido ningún feminicidio vicario de mujeres mayores de edad.

Rodríguez también ha querido poner el acento en otro de los datos de las estadística relativo a la edad de las mujeres asesinadas: el 57,9% era mayor de 60 años (más de la mitad) y la tasa más alta se da para mujeres mayores de 84 años, seguida por la franja de edad entre 61 y 70 años.

En este sentido, Igualdad trabajará con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para tratar de llegar a esas mujeres de más edad y que puedan tener recursos para salir de la violencia.

Mientras, el 47,4% de los agresores tenía edades entre 21 y 40 años. El grupo de edad de 31 a 40 años, representa el 26,3% de los agresores, seguido de los grupos de 21 a 30 y de 51 a 60 (con un 21% cada uno).

Estas 19 mujeres asesinadas dejan tres huérfanos (una huérfana y dos huérfanos menores de edad).

En 17 de los 19 casos (el 89,5%) las mujeres no habían denunciado y los dos que sí lo hicieron eran familiares; en el caso de que los feminicidios por la pareja o ex pareja el porcentaje disminuye a 69,9%.

Si se comparan con los datos de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o ex pareja, en el primer semestre del 2022 el número de víctimas mortales ha sido 23 (hasta septiembre 28) lo que representa un 21% más de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja que fuera.

En el 78,9% de los casos, el agresor no intentó suicidarse, mientras que los que fueron pareja o ex pareja más de la mitad (el 52,2 %) lo intentó o lo logró.

Por comunidades autónomas, las que tienen más feminicidios fuera de la pareja o ex pareja son Andalucía con tres (dos familiares y uno sexual), al igual que Canarias (dos familiares y uno social) y Cataluña (todos familiares), seguidas por Aragón con dos casos (uno familiar y otro social), y la Comunidad de Madrid (ambos sociales).

Fuentes del Ministerio de Igualdad han indicado que se ha estudiado caso por caso para saber si hay componente de género en cada feminicidio y han detallado, asimismo, que la estadística incluye también a las mujeres trans.

Durante la rueda de prensa, Rosell también ha repasado los datos sobre las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en julio y agosto y que en lo que va de año suman un total de 28, la cifra mas baja de la serie histórica, y de 1.158 desde 2003, fecha desde la que hay estadísticas fiables.

Este tipo de violencia ha dejado en lo que va de 2022 un total de 20 menores huérfanos, 357 desde 2013. En julio fueron asesinadas tres mujeres y en agosto, dos.

Y respecto a las llamadas al teléfono de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra la mujer (016) en julio sumaron 9.557, un 15,9% más que en el mismo mes del pasado año, mientras que en agosto alcanzó las 10.415, un 33,8% más que en agosto de 2021.

Desde la puesta en marcha del servicio en septiembre de 2007 y hasta el 31 de agosto, se han efectuado un total de 1.103.159 llamadas pertinentes a este servicio.