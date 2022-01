'Il Divo' anuncia nuevo integrante tras la muerte de Carlos Marín

2021 fue un año en el que fallecieron muchos rostros conocidos. Políticos, deportistas, escritores, personajes televisivos o cantantes. Como Carlos Marín, miembro de la agrupación Il Divo, que murió de forma inesperada el pasado 19 de diciembre a los 53 años en un hospital de Manchester.

El barítono español dejó un hueco importante en todos los miembros de la banda, que mostraron durante días su consternación y bajo estado anímico pero que con el paso de las semanas están decididos a retomar la actividad profesional, ya sin Marín, pero con su recuerdo siempre en la memoria. No obstante, la idea es convertir la próxima gira de 'Il Divo' en un homenaje a su figura. Eso sí ¿la harán los tres solos o sustituirán al barítono español? La respuesta la ha dado el grupo a través de sus redes sociales.

Our US Greatest Hits Tour kicks off in February - Incredible VIP packages featuring seats in the front rows, photo opportunities with Il Divo and more are on sale now.GET THE VIP EXPERIENCE: https://t.co/Qm4qdjp3MG pic.twitter.com/KhPyJPgLQD