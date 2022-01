Los famosos que murieron en 2021

El año 2021 se despide y con él infinidad de recuerdos y vivencias en cada uno de nosotros. De días buenos, malos y regulares. De cambios dentro de los cambios; de temores y superaciones; de éxitos y fracasos. De bienvenidas al mundo y despedidas. En España, por ejemplo, han perdido la vida en este año más de 400.000 personas. Entre ellos algunos rostros conocidos que se añaden a una amplia lista de personalidades internacionales que también dejaron huella a lo largo de su vida y fallecieron en 2021.

Felipe de Edimburgo, Carlos Menem, Antonio Escohotado, Franco Battiato, Verónica Forqué, Raffaella Carrà, Almudena Grandes o Manolo Santana son algunos de los políticos, deportistas, escritores, cantantes o personajes televisivos que nos dejaron estos últimos meses

Felipe de Edimburgo

Marido de la reina Isabel II, falleció el 9 de abril a los 99 años, sólo dos meses antes de cumplir su centenario. Miembro de la familia real griega por nacimiento, ocupó uno de los rangos más elevados de la Casa Real británica durante los 73 años que duró su matrimonio.

Carlos Menem

El presidente más famoso de Argentina en las últimas décadas, abanderado del ultraliberalismo. Falleció el 14 de febrero después de muchas luces y sombras durante su mandato de 1989 a 1999.

Antonio Escohotado

Filósofo, jurista, ensayista y profesor universitario, referente para miles de españoles, falleció en Madrid el 21 de noviembre por causas naturales.

Almudena Grandes

Una de las grandes escritoras españolas contemporáneas. Falleció el 27 de noviembre a los 61 años víctima de un cáncer. Decenas de lectores la despidieron en su funeral con sus libros y una rosa roja para rendirle homenaje.

Manolo Santana

El hombre que puso de moda el tenis en España falleció en Marbella a los 83 años el 11 de diciembre. Ganó cuatro Grand Slam: dos Roland Garros (1961 y 1964), un Wimbledon (19669 y un Open de Estados Unidos (1965).

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà falleció en Roma el 5 de julio a los 78 años. Italiana de nacimiento, su talento y su condición de show women le llevó a triunfar en América Latina y España.

Franco Battiato

Falleció el 18 de mayo a los 76 años víctima de alzheimer. Y con el buena parte de la banda sonora de millones de personas. Todo un símbolo de la cultura moderna europea.

Carlos Marín (Il Divo)

El cantante del grupo Il Divo es una de las millones de víctimas que se está cobrando el coronavirus. A sus 53 años falleció el 19 de diciembre tras pasar diez días intubado y en coma inducido.

Alex Casademunt

Uno de los jóvenes que dieron vida a Operación Triunfo falleció en un accidente de tráfico el 2 de marzo antes de cumplir los 40 años. Sus compañeros de edición se volcaron en su despedida, demostrando la fuerte unión que tenían entre ellos tras más de dos década de éxitos y sin sabores..

Verónica Forqué

Después de una temporada alejada de la pantalla, Verónica Forqué volvía a ojos de los espectadores en la última edición de Masterchef, de donde tuvo que salir al sentirse muy cansada física y mentalmente. Días después, el 13 de diciembre, se suicidaba tras un largo historial de depresiones y otros problemas de salud mental, aumentando el luto en el mundo del cine español.

Quique San Francisco

Enrique San Francisco falleció a los 65 años a causa de una neumonía bilateral. Fue el 1 de marzo. Muchos criticaban su estilo de vida, ese carpe diem que le convirtió en un humorista único, en un actor asociado siempre a las sonrisas y a su papel en 'Cuéntame cómo pasó'.

Pilar Bardem

Falleció el 17 de julio a los 82 años. Ganadora de un premio Goya y de la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, Pilar Bardem deja para el recuerdo 80 películas, 43 obras de teatro y 21 series de televisión.

Jean Paul Belmondo

Fuera de nuestras fronteras, Jean Paul Belmondo falleció el 6 de septiembre a los 88 años. El actor francés fue todo un icono de la imagen del típico caradura con encanto y desarrolló una gran carrera junto a otros históricos cineastas como Godard, Truffaut y Chabrol.

Gerd Muller

En el mundo del fútbol si 2020 fue el año de la muerte de Maradona, ha sido significativa la pérdida de 'Torpedo' Muller, cuyos cañonazos se detuvieron el el 15 de agosto a los 75 años después de luchar durante años contra el alzheimer.

Mila Ximénez

En el mundo del corazón destaca la muerte de Mila Ximénez, la colaboradora del programa estrella de la parrilla televisiva 'Sálvame', que fallecía el 22 de junio víctima de un cáncer de pulmón. Ex pareja de Manolo Santana, también fallecido este 2021, destacó por ser siempre polémica e incisiva en sus críticas.

Georgie Dann

Falleció el 3 de noviembre tras un cáncer de pulmón, el 'Rey de la canción del verano' nos deja para la historia temazos musicales como La barbacoa, El chiringuito o El bimbó

Un centenar de rostros conocidos

Además de estos personajes que hemos destacado, alrededor de un centenar de rostros internacionales fallecieron en este 2021 que estamos a punto de terminar. El jugador de fútbol americano John Madden, el director de cine Jean Marc Vallee, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, la escritora estadounidense Joan Didion, la leyenda de la música en México Vicente Fernández, la escritora Anne Rice, la productora y política mexicana Carmen Salinas, el jugador de fútbol americano Demaryus Thomas, el ex senador de EE UU Bod Dole, el actor Eddie Mekka, el director artístico de Louis Vuitton Virgil Abloh, el fundador del equipo Williams de Fórmula 1 Frank Williams, el compositor Stephen Sondheim, el líder militar y primer secretario de Estado negro de Estados Unidos Colin Powell, el legendario baterista de The Rolling Stones Charlie Watts, el ex secretario de Defensa de EE UU Donald Rumsfeld, el fundador de la revista Hustler Larry Flynt, el actor Christopher Plummer, el actor Dustin Diamond (’Screech Power’ de Salvador por la Campana) o el presentador Larry King son algunos de ellos.