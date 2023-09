La Policía avisa de un bulo sobre la cuarta dosis de vacunación contra el covid

La covid sigue siendo motivo de preocupación para muchos españoles, algo que se ha podido ver en el aumento de la venta de test de antígenos. También, como ha pasado en anteriores años, la llegada del otoño inicia la campaña de refuerzo de la vacuna de la covid, como también ocurre con la vacuna de la gripe.

Pero con ese miedo también saltan las alarmas, a veces falsas. Por ello la Policía Nacional ha usado sus redes sociales para alertar de nuevo de un bulo sobre las campañas de vacunación que ya fue difundido a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales el año pasado.

La Policía desmiente el bulo

⚠Vuelve a circular este mensaje⚠Era FALSO hace un año y sigue siendo FALSO hoy✅Ni lo creas ni reenvíes#NoPiques https://t.co/xugMyyhFvF — Policía Nacional (@policia) September 20, 2023

Como ya ocurrió en 2022, se ha comenzado a difundir un bulo en el que se pone en el punto de mira la campaña de vacunación de las dosis de refuerzo. En este mensaje, oculto tras una pátina de supuesta buena fe, se avisa de que "están supuestamente llamando del Ministerio de Salud" para concertar una cita para la vacuna de refuerzo. El mensaje señala que en la supuesta llamada dan los datos personales (como dirección, correo electrónico o teléfono) para posteriormente enviar un SMS con un código. Y avisan que si se da el código a la persona al teléfono, esto les permitirá hackear el dispositivo.

Sin embargo, como la Policía ya avisó en su momento, este tipo de estafas no se están produciendo, ya que no hay ni cuarta dosis obligatoria, ni hackeo. Y pidieron a la población que no difundieran "mensajes alarmistas sin contrastar".

En su mensaje de 2023, recuperan la publicación del año pasado y añaden que "era falso hace un año y sigue siendo falso hoy", además de animar a la gente a que no lo crea ni lo continúe difundiendo.

En Andalucía la campaña de vacunación de la gripe y la covid-19 se realizará de forma conjunta desde el 16 de octubre. Se trata de una campaña voluntaria, pero se anima a que participen los grupos más vulnerables ante estas enfermedades como pueden ser: