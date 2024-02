La Policía Nacional expulsa de España a un violador reincidente que quedó en libertad por la ley del 'sí es sí'

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión de un condenado por una agresión sexual con uso de instrumento peligroso en Blanes (Gerona), que se hallaba en libertad tras la modificación penal en este ámbito por la ley del sólo sí es sí.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, el Grupo de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (GEDEX) había recibido a través del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña un informe del alto riesgo de reincidencia por parte de esta persona, de 40 años, por lo que se procedió a su localización.

Tras conocer su paradero, los agentes le detuvieron para incoarle un expediente de expulsión que no llegó a materializarse, ya que las autoridades de su país de origen, que no ha sido precisado, no acreditaban entonces a sus ciudadanos indocumentados que residían en el extranjero.

Se le puso en libertad por estas circunstancias y, en diciembre de 2023, la Policía Local de Blanes comunicó a la Nacional que había arrestado a este individuo por una presunta nueva agresión sexual, por lo que se reiniciaron las gestiones para documentarlo y expulsarlo.

Los cambios recientes en la política de documentación de su país permitieron esta vez llevar a cabo el proceso y, tras el ingreso de esta persona en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, se materializó su expulsión el pasado 8 de febrero.