Preocupación por el estado de José Luis Gil

El pasado 4 de noviembre de 2021, el conocido actor José Luis Gil sufrió un infarto cerebral del que aún, a día de hoy, sigue recuperándose. Una recuperación lenta y cuyos amigos y familiares se muestran preocupados por las secuelas que el infarto ha podido dejar en José Luis.

La información trascendida revelaba que el actor había sufrido un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo y permaneció ingresado durante veinte días en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid: "El actor José Luis Gil, conocido por sus interpretaciones de Enrique Pastor, en 'La que se avecina', o Juan Cuesta, en 'Aquí no hay quien viva', sus montajes teatrales y su larga trayectoria en el mundo del doblaje, ingresó en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo", confirmaba Mediaset. Se cumplen cinco meses desde que el José Luis Gil recibiera el alta y su recuperación es aún bastante lenta.

Sus compañeros informan sobre su estado

La propia cadena comunicaba asimismo que "La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación. Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido".

La lentitud de la recuperación de José Luis ha levantado la preocupación tanto en la opinión pública como en sus propios compañeros de reparto. Fernando Tejero, con el que coincidió en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', ha admitido que la recuperación "va lenta". Las informaciones sobre el estado de salud del actor son inexistentes y son sus propios compañeros los que van informando sobre José Luis, como es el caso de Miren Ibarguren: "Está en recuperación. Él es muy fuerte, así es que creo que puede con esto y más".

También Cristina Castaño ha querido destacar que el actor no ha empeorado, a pesar de la falta de información: "Se está recuperando. Está yendo poco a poco. Está toda la familia con él acompañándole, dándole toda la fuerza. Estamos deseando que se recupere y poder disfrutarle. (...) No, no tengo esa información. Lo que sí sé es que está trabajando mucho la familia y apoyándole mucho para que se recupere. Eso es lo que sé, que están muy unidos". La actriz habló sobre su compañero afectada y rompiendo a llorar por esta situación tan delicada: "Tiene una familia muy unida y que le quiere muchísimo y que es una familia fuerte. Yo amo a José Luis. Es uno de los mejores compañeros que yo he tenido en mi carrera. Para mí es un buen amigo, un gran actor y un grandísimo compañero. Que le haya sucedido esto es triste y doloroso. Pero bueno lo dicho que está arropado por una gran familia. Siempre tiene que haber esperanza y fe".